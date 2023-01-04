主场摘樱桃 曼联喜迎四连胜

本地时间今晨的英超，“红魔”曼联凭借卡塞米罗（Casemiro）、卢克·肖（Luke Shaw）和拉什福德（Rashdord）的进球，在主场以3比0轻取“樱桃”伯恩茅斯，收获联赛4连胜。

红魔和多赛一轮的老三纽卡斯尔同积35分，但因得失球劣势暂居第4，并和排在后面的托特纳姆有5分距离，进一步巩固欧冠席位。

第23分钟，埃里克森（Eriksen）主罚自由球精确找到禁区中路前插的卡塞米罗（Casemiro），后者凌空垫射破门，助曼联以1比0领先半场。

卢克·肖在第48分钟长驱直入到前场后横传给队友后，再插入禁区接应推射破门，为红魔射成2比0。

樱桃尝试反扑，但三次攻门均被曼联门神德赫亚（de Gea）封堵，而在大举压上时，后防也暴露空档，在第85分钟被拉什福德推射空门，惨吞0比3的败果。

滕哈格：谈争冠还太早！

三个进球都来自传中和横传，主帅滕哈格（ten Hag）赛后称红魔踢了一场“网球”比赛，尽管如今稳坐欧冠区，但他直言谈争冠还太早。

他说：“我们距榜首还有很大差距，需要按部就班地慢慢来，曼联现在的信念感十足。”

喜鹊疑似在禁区手球，但裁判未吹犯规。（路透社）

炮兵闷和喜鹊失分

“炮兵”阿申纳与“喜鹊”纽卡斯尔今晨上演火药味十足的强强对话，裁判共出示9张黄卡，两队25次射门均无功而返，在酋长球场互交白卷。

炮兵开场便猛攻，其中萨卡（Saka）表现最亮眼，先突破到小禁区攻门，随后又送出直塞球助攻厄德高（Odegaard），可惜都被挡出。

喜鹊在易边后加强攻势，朗斯塔夫（Longstaff）第48分钟的头球偏出，阿尔米龙（Almiron）之后利用炮兵后卫的失误，反击横传中路，可惜禁区内无人接应。

炮兵完场前错失两次绝杀，恩凯蒂亚赫（Nketiah）在禁区内的跟进射门和头槌均被喜鹊门将波普（Pope）神勇挡出。补时阶段，扎卡（Xhaka）边路横传，球疑似击中敌将手臂，不过裁判没表示，引发炮兵不满。

0比0的比分也保持到终场，炮兵联赛5连胜被终结，以8分领先少赛一轮的曼市继续领航。

阿特塔：裁判漏吹2罚球

炮兵主帅阿特塔（Arteta）因不满判罚与喜鹊主帅艾迪豪埃迪·豪（Eddie Howe）发生争执，赛后更公开指责裁判吹罚不公。

“我为我的球员感到骄傲，我们理应获得两个罚球，我不是在评论裁判，只是在说我看到的事实。”