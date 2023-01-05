涉干预世界帆船总会选举 黄思绵被警告和罚款1000欧元

国际奥委会副主席和新加坡全国奥理会董事成员黄思绵因涉及干预世界帆船总会选举而被警告和罚款1000欧元（约1422新元）。

根据世界帆船总会上周五（12月30日）在官方网站贴出的文告，黄思绵和世界帆船总会道德委员会前主席迪特·纽珀特（Dieter Neupert）在2020年的总会会长选举中有违反诚信和干预的行为。

对此，现年73岁的黄思绵星期三（1月4日）通过全国奥理会回复《联合早报》询问时说：“我在2020年12月已从世界帆船总会道德委员会辞职。我是以志愿者的身份为道德委员会服务，无畏惧也无偏袒，并且完全遵守其规则和规定。”

“我自2020年12月后就不在总会的管辖范围内。我并未参与他们的任何诉讼，并拒绝世界帆船总会对我提出的任何指控与制裁。”

2020年11月，来自丹麦的世界帆船总会前会长金·安德森（Kim Andersen）因为面对三项违反道德的指控而在新会长的选举中败给来自中国的李全海。道德委员会最终推翻了两项指控，并撤销第三项指控，但安德森声称那些指控都是选举前针对他的污蔑行动。

在选举结果出炉前的两个月，安德森已对瑞士律师纽珀特和黄思绵做出投诉，称两人当时作为道德委员会成员，不应该参与对他案件的审判。安德森也指黄思绵滥用他国际奥委会成员的身份干预会长选举。

由前英超球员、现为律师的法雷利（Farrelly）率领的三人独立小组用了近两年时间调查这起案件，最终判定安德森对黄思绵与纽珀特提出的“利益冲突”指控是成立的。

独立调查小组认为，黄思绵和纽珀特在安德森指控他们有利益冲突后就应该避嫌。他们也提到黄思绵两次拒绝回应纪律调查人员的提问。

独立调查小组在去年11月29日发布的最终调查结果中写道：“这起案件并不简单，它显然在世界帆船总会内部被高度政治化，并且和道德委员会运作的监管方面有关。”

“纪律调查人员发现，当时对安德森先生的指控没有得到证实，但对他的声誉已造成了损害，安德森先生有充分理由投诉，因为左右选举和损害他声誉的行为显然存在。”