比利灵柩前自拍 国际足联主席因凡蒂诺惹争议

（巴黎综合电）国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）在巴西球王比利（Pele）灵柩前自拍被外界抨击“不尊重死者”，他事后回应说，是应比利老队友的要求拍照。

比利的告别游行于当地时间星期二（1月3日），在巴西东南港口城市桑托斯街头进行，他之后会安葬在该市维拉贝尔米罗体育场旁的墓园内。在告别仪式上，国际足联主席因凡蒂诺和一些比利的队友在敞开的棺材旁自拍。

因凡蒂诺的举动过后被外界抨击，他在社交媒体回应说：“我想澄清的是，当比利的队友和家人问我是否可以和他们合照时，我马上同意了。在这张自拍中，比利的队友要求我帮所有人自拍，但他们不知道怎么做。

“如果帮助比利的队友会招来批评，我很乐意接受，并将继续尽我所能帮助那些为书写足球传奇做出贡献的人。我非常尊敬和钦佩比利，我永远不会做任何不尊重的事情。”

比利曾效力的球会桑托斯（Santos）星期一（1月2日）在主场维拉贝尔米罗体育场举办24小时的守灵活动，超过23万人前往吊唁。

在葬礼上，比利的日裔巴西籍遗孀玛西亚·青木与新宣誓就职的总统卢拉（Lula）拥抱，场面哀伤。

来自巴西的比利因结肠癌引发多器官衰竭，在当地时间2022年12月29日去世，终年82岁。他曾代表巴西夺得1958年、1962年和1970年三届世界杯冠军，是世上唯一三次夺取世界杯冠军的足球运动员。