WTA：彭帅事件没结果不会在中国办比赛

尽管中国网球好手彭帅已两度否认自己遭性侵，但WTA仍希望能与这位双打前世界冠军球员见面，协会在中国的赛事是否恢复，取决于她的案件何时解决。

（巴黎综合电）女子职业网球协会（WTA）星期三（1月4 日）重申，他们在中国的赛事何时恢复取决于中国球员彭帅的案件如何解决，他们要求与彭帅私下会面。

WTA在一则声明中说道： “我们已经收到彭帅目前很安全的信息，但我们还没真正遇到她。就像我们对待来自世界各地的运动员一样，我们要求有关当局对指控进行正式的调查，同时让WTA有机会与彭帅私下见面讨论。”

现年37岁的彭帅曾是温网和法网的双打冠军。她2021年11月2日在微博上发文披露自己与70多岁的前中共中央政治局常委、前国务院副总理张高丽维持多年的关系，以及被迫发生性关系的经历。

这则贴文很快引起全球注意，她的社交媒体账号随后马上被删除，她本人也从公众视野中消失。彭帅后来在2022年2月接受法国《队报》专访时再次否认曾指控其他人对自己性侵，她说： “这则贴文导致了来自外界的巨大误会。”

2021年12月在上海接受《联合早报》访问时，彭帅也否认自己曾指控任何人性侵她。

尽管彭帅两度否认，WTA仍希望能与这位前双打世界冠军球员见面。“我们会继续坚定我们的立场，与彭帅同在，并寻找解决方案。虽然我们很希望能在中国地区举办比赛，但也不会因此妥协。我们在返回中国（办赛事）的立场没有任何改变，我们只确认了我们在2023年美国公开赛之前的各项赛程。”

国际奥委会主席巴赫曾在2021年11月和彭帅有过视频通话，但WTA认为该视频不足以证明她的安全。到了2021年12月，彭帅事件持续延烧，WTA宣布暂停在中国及香港的所有赛事至今。

美国重申入境疫苗要求 乔科维奇无缘3月两大师赛

在疫情之前，中国是WTA举办重点赛事的关键地区之一，其中包括中国公开赛和年终总决赛。

另一方面，塞尔维亚名将乔科维奇极可能再度无缘高积分赛事。由于美国重申入境疫苗接种要求，没有接种疫苗的他将再度错过印第安韦尔斯和迈阿密这两个北美大师赛，他去年因同样原因无法角逐。

印第安韦尔斯大师赛将在3月6日至19日举行，迈阿密公开赛紧接着登场。美国当局星期三宣布，外籍旅客至4月10日仍须出示疫苗接种证明才能入境，因此乔科维奇很可能又被拒于门外。

针对此事，乔科维奇说：“我看到消息了，但我不认为这已经正式宣布，所以当正式确定后我们再讨论。如果这已确定了，我无法做些什么。大家都知道我的立场，就是这样。我希望能参加，但如果不能前往，我就不去。”

将满36岁的乔科维奇去年在澳洲公开赛因为没有接种疫苗而被驱逐出境，无法卫冕。时隔一 年，他被免除三年禁令，终于如愿前往澳洲，目前在阿德莱德参加国际赛。