一球胜蓝军 曼市缩小与炮兵差距

（伦敦路透电）曼市（Manchester City）在本地时间星期五（1月6日）凌晨凭借深厚的板凳实力，在英格兰超级联赛上以1比0击败“蓝军”切尔西（Chelsea），将与领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）的积分差距缩小至五分。

经过这场客场胜利后，曼市在积分榜上以39分位居次席，阿申纳以44分领跑。格雷利什（Grealish）与马赫雷兹（Mahrez）这两名在很多球队都是绝对主力球星级的球员只能坐在板凳，一直到球赛第60分钟才取代福登（Foden）与贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）登场，结果这两名球员在上场后三分钟一唱一和，格雷利什助马赫雷兹攻入全场比赛的唯一进球，为曼市取得胜利。

从本赛季的形势来看，炮兵与曼市将为本赛季的联赛冠军展开激烈的争夺，不过两队在板凳深度上显然存在明显差距。曼市的进球机器哈兰德（Haaland）如果受伤，瓜迪奥拉（Guardiola）能派上阿根廷的世界杯冠军球员阿尔瓦雷斯（Alvarez），而炮兵的热苏斯（Jesus）一旦上不了场，主帅阿特塔（Arteta）就只能派上没有经验的恩凯蒂亚赫（Nketiah）。

虽然阵营内大将如云，瓜迪奥拉却高度表扬候补上场的18岁小将里科·刘易斯（Rico Lewis）。

他说：“这个年轻小伙子有能力、有条件，他不仅能踢好球，也能帮助队友，这样的球员很难找。”

另一方面，蓝军在这场比赛面对严重的伤兵问题。芒特（Mount）因为在训练时受伤缺阵，比赛才进行22分钟，斯特林（Sterling）与普利西奇（Pulisic）也先后伤退。其他缺勤比赛的还有里斯·詹姆斯（Reece James）、福法纳（Fofana）与坎泰（Kante）。

蓝军主帅波特说：“我从来没有这样的经历。我们需要所有球员健康才能具备竞争力，目前的情况令大家都感到沮丧。”