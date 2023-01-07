国际电竞小组赛排第三 败者组赛事我国战队RSG不胜即出局

我国“独苗”战队RSG出师不利，在小组赛中仅取得1胜2负的战绩排名第三。接下来的淘汰赛不容有失，一旦失利便将打道回府。

由沐瞳科技主办的第四届《无尽对决》国际电竞大赛（简称M4）淘汰赛将于今天（1月7日）在印度尼西亚雅加达塞纳扬网球室内体育场举行淘汰赛，16支来自世界各地的电竞战队将汇聚一堂，争夺总值高达80万美元（约合107万新元）的奖金。我国“独苗”战队RSG出师不利，在小组赛中仅取得第三名次，战队将在淘汰赛败者组奋力一搏。

M4于今年1月1日在雅加达展开为期四天的小组赛赛事，16支战队分为四组较量，小组前两名晋级淘汰赛胜者组，后两名则跌入淘汰赛败者组。根据赛事规则，在胜者组的战队还有一次续命机会，而败者组的战队倘若再输将直接出局。

在2022年度的新加坡《无尽对决》职业联赛中，RSG一枝独秀，取得八战全胜的佳绩，成为唯一一支出战M4赛事的新加坡队伍，被寄予厚望。然而，被分配在C组的RSG此役高开低走，在小组赛首轮比赛中先是战胜埃及战队Occupy Thrones取得开门红，随后接连败给了菲律宾战队Echo和印尼战队RRQ Hoshi，以1胜2负的战绩排名小组第三，跌入败者组。

尽管如此，新上任的RSG战队经理韩佳萱认为，闯入前四依然在战队的能力范围内。她说：“《无尽对决》目前最强的两个国家代表是菲律宾和印尼的战队。在与他们的两场比赛中，我们都能适应敌方的攻略，只不过在操作环节稍微出了点问题。”

在去年的新加坡《无尽对决》职业联赛中，RSG同样不幸跌入败者组，但最终依然逆流而上，勇夺桂冠。韩佳萱也补充说：“之前有过类似的经历，我们会吸取这些经验和教训，在接下来的淘汰赛中做出调整，付出200%的努力，希望能让国人感到骄傲。”

RSG新人：改变父母观念须拿出成绩

在上届赛事中，RSG战队虽然成功抢到了胜者组席位，但最终连输两场，止步败者组第二轮。随后，管理层在阵容方面进行调整，先后签约了一名新教练和一名年轻选手张正融（17岁）。

据张正融介绍，他是在去年的一次试训中被业内人士发掘，通过面试后成功加入了RSG大家庭。自中学毕业后，张正融也以实际行动投入电竞领域，参加多项社区举办的电竞赛事，并打算往全职电竞选手道路发展。

如同新加坡大部分的家长，张正融父母起初对电竞嗤之以鼻，认为玩游戏令人玩物丧志。 但当张正融与团队拿到了新加坡《无尽对决》职业联赛冠军、获得资格代表新加坡出国参加《无尽对决》东南亚杯赛后，父母的态度也发生了微妙的变化。张正融说：“当我的努力有所回报、创造出了价值，他们才慢慢开始接受我走电竞这条道路。”

RSG战队主力杨峻睿（25岁）也认为，张正融的加入让团队战术有了更多的灵活性，而新教练的加入更是锦上添花，“可以说这是过去一年我们团队最大的变化”。

M4总冠军将在下星期天（1月15日）产生，命悬一线的RSG战队将在下周一（1月9日）挑战阿根廷战队S11。公众可以在M4的官方脸书、YouTube和抖音频道上观看比赛直播。