疫情推动娱乐需求 抢占年轻人市场中国手游印尼腾飞

沐瞳科技印尼电竞负责人谢耀锋说，游戏与电竞赛事要在海外发展，除了要把握住机遇，也要根据当地的互联网条件和文化做出策略调整。

在雅加达跟当地年轻人聊起电竞游戏《无尽对决》（MLBB），几乎是人尽皆知。踏出雅加达机场那一刻，当机场工作人员看到记者手中的第四届MLBB国际电竞大赛邀请函，脸上洋溢出无比兴奋的心情，这无不让我对这款游戏在印度尼西亚的风靡程度更加好奇。

MLBB由中国游戏公司沐瞳科技打造，2016年登陆印尼，隔年在当地举办MLBB职业联赛，过后这款游戏一直保持高速增长势头，目前已经成为当地最受欢迎的手机电竞游戏，也是MLBB的最大市场。数码研调公司Sensor Tower的数据显示，截至2020年，MLBB全球总下载量达2亿8100次，单单印尼市场就已经超过1亿次。

沐瞳科技印尼电竞负责人谢耀锋受访时说，游戏与电竞赛事要在海外发展，重要的是得把握住机遇。当沐瞳2016年在印尼发行这款游戏时，市场上还没有多少手机电竞游戏。“我们是首批将游戏从中国出海至印尼的公司之一。”

想要在印尼实现落地，根据当地的互联网条件和文化调整策略尤为重要。

谢耀锋透露，沐瞳事先了解了当地基建和网络情况，从而优化游戏的包体，这也是为什么早期的MLBB画质和特效看着总是略显粗糙。

谢耀锋认为，公司当初最大的一个优势在于游戏产品很容易下载，很容易上手，不管手机的状态和配置是怎样的。

其次在于这款游戏能够在半小时内结束，这很好地满足了印尼当地用户的需求，“成功填补了年轻人忙碌生活中的‘碎片时间’，同时也让玩家通过游戏结交到好友。”

他补充，还有一个更重要因素是外部环境为印尼MLBB创造了一个难得的机会，“疫情增加了大家对于线上娱乐的需求。”

印尼电竞业 创造价值约27亿元

能够让印尼成为东南亚地区的一块“香饽饽”，也是因为它拥有着2亿7000万人口，市场潜力巨大，且人口结构年轻化。

据英国传媒机构We Are Social在去年7月公布的报告，印尼目前是全球拥有第三多电子游戏玩家的国家，截至去年2月，印尼16至64岁的互联网用户中有94.5%的人玩电子游戏，而这一数字仍在持续增加。网络基建更加发达的新加坡仅有84.5%，不过这样的数据仍旧高于全球平均水平83.6%。菲律宾则名列榜首，电子游戏玩家人数比例高达96.4%。

印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺星期六（1月7日）在第四届MLBB国际电竞大赛赛后记者会上就说，近几年电竞产业在印尼当地发展蓬勃，成为疫情下的最大赢家。他说：“根据最新的数据，目前印尼电竞行业创造出的价值大约20亿美元（约27亿新元），而这有望在2025年翻倍。”他也引述印尼通讯和信息部的数据说，印尼目前有接近1亿7000万名游戏玩家，“这对2亿7000万人口的印尼来说是显著部分。我们希望未来能在当地举办更多比赛，通过新政策的执行，创造出更多的就业，打造一个更完善的电竞生态。”