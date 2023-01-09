世乒赛亚洲区选拔 我国五球员 晋级单打32强

本项赛事关系到5月世乒赛的参赛资格，因此各国都派出主力征战，比赛全部采用七局四胜制。我国七名球员昨天参加了单打比赛，其中有五名球员顺利闯入下一圈。

新加坡五名球员在德班世界乒乓球锦标赛亚洲区选拔赛旗开得胜，王歆茹、周靖祎、冯耀恩、周哲宇和郭勇均闯入32强。

这项选拔赛在卡塔尔首都多哈举办，我国此役一共派出四名女球员和三名男球员参加这项在1月7日进行至13日赛事，他们是王歆茹、魏睿萱、张菀玲、周靖祎、冯耀恩、周哲宇和郭勇。

在星期天（1月8日）展开七场我国球员的单打64强比赛中，女单四人有喜有忧。王歆茹与哈萨克斯坦球员阿纳斯塔西娅·拉夫罗娃的比赛先开打，她展现不俗的竞技状态，以4比1获胜。

小将周靖祎对垒斯里兰卡球员奥内里·罗巴达也以4比0强势胜出。另外两名女单魏睿萱和张菀玲对垒亚洲强敌则无缘晋级，魏睿萱0比4败给香港的吴咏琳，张菀玲1比4不敌印度的里斯·坦尼森。

王歆茹的下一圈对手是世界第一的中国名将孙颖莎，周靖祎则与世界第32的泰国好手苏塔西妮争夺16强资格。

男单方面，三名代表冯耀恩、周哲宇和郭勇均拿下胜利。冯耀恩以4比1拿下沙特阿拉伯球员布舒莱比后，他接下来将硬碰世界第四、新科亚洲杯男单冠军张本智和（日本）。

而周哲宇以4比0击败斯里兰卡的贾亚星哈，下一圈的对手是哈萨克斯坦的杰拉西门科。

男单中年龄最小的郭勇碰上实力颇强的印度好手吉纳纳赛卡兰，打满七局才分出胜负，他与对手的世界排名相差200名，比赛一开始也8比11、3比11落后，但他很快就以11比5、11比6将比分扳回2比2。

世界第39的吉纳纳赛卡在第五局以11比6拿下后，郭勇在后两局以11比5、11比9终结比赛，打进下一圈。他下来的对手是台湾的冯翊新。

本项赛事与5月的世乒赛的参赛资格有关，因此各国都派出主力征战，比赛全部采用七局四胜制。不过世界第八的台湾好手林昀儒没有参赛，他正代表乌尔姆俱乐部打德国联赛，即使他不参加这个选拔赛，仍有资格凭借世界排名代表台湾参赛。

我国混双男双对手实力强劲

我国球员星期一（1月9日）将亮相双打16强赛，同时出战混双及男双的冯耀恩会在16强迎来艰巨考验，他在混双搭档王歆茹将挑战2021世锦赛冠军得主王楚钦／孙颖莎，男双则与郭勇挑战实力不俗的樊振东／王楚钦。

不得不提的是，世界第一的混双组合王楚钦／孙颖莎和世界第三的男双组合樊振东／王楚钦是2022年WTT新加坡大满贯冠军得主。

“双周组合”周哲宇／周靖祎会在混双迎战台湾的冯翊新／刘馨尹。而我国两组女双的对手都不是省油的灯，张菀玲／周靖祎挑战香港的杜凯琹／朱成竹，魏睿萱／王歆茹则与郑怡静／李昱谆展开对决。

在国际乒联世界排名第39的我国球员冯天薇和第132的林叶没有参赛，第54的曾尖因腿扭伤临时退赛。