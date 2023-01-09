英足总杯 马赫雷兹双响 曼市四球横扫蓝军

本地时间今晨的英格兰足总杯第三圈，曼市凭马赫雷兹（Mahrez）梅开二度，加上喜获两个罚球大礼，主场以4比0轻取“蓝军”切尔西后晋级。

值得一提的是，这是曼市4天内二度击败蓝军，本赛季已在联赛杯、英超和足总杯三杀对手。自2021年欧冠决赛不敌蓝军后，曼市更豪取交手五连胜，攻进9球且一球未丢。

和上仗首发相比，曼市收起哈兰（Haaland）和德布吕纳（de Bruyne），蓝军由于伤病袭营，排兵布阵捉襟见肘，变动不大。

第23分钟，主踢自由球的马赫雷兹直接射门，蓝军门将凯帕（Kepa）飞身扑救还是鞭长莫及，只好任由曼市先拔头筹。曼市7分钟后再下一城，蓝军前锋哈弗茨（Havertz）手球犯规，阿尔瓦雷斯（Alvarez）主罚命中，助曼市将比分改写为2比0。

阿尔瓦雷斯（中）和曼市队友庆祝主罚中鹄。（路透社）

这是阿尔瓦雷斯本赛季参加的第5项赛事，还取得所有赛事都进球的神迹。

第38分钟，马赫雷兹直塞给沃克（Walker），后者高速插上后横传门前，福登（Foden）不停球推射破门，助曼市半场以3比0遥遥领先。

切尔西第55分钟获得自由球的机会，芒特（Mount）插上后小角度射门偏出，这也是蓝军的第一次射门。

第84分钟，福登在禁区内被放倒，主裁判果断判罚球，马赫雷兹轰出完美射门，助曼市将最终的比分定格在4比0。蓝军全场只完成3次射门，且只有1次射正，最终止步足总杯第三圈。

瓜帅：再给波特一点时间

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对球队的表现感到满意：“我们从第一分钟到最后一秒都表现很好，我们与一支很优秀的球队进行了一场激烈的比赛。”

瓜帅也认为应给波特（Potter）多一些时间：“我知道在豪门眼中战绩非常重要，但请给他（波特）一些时间。他在布赖顿很棒，但所有主帅换了环境后都需要时间（适应）。当年我在巴塞罗那不需要两赛季（才交出成绩），因为我有梅西（Messi）。”

波特：出局让我们失望

蓝军主帅波特赛后直言：“相较于一支很出色的球队，我们只能算是第二出色。尽管我们在开场20分钟很谨慎，但无法像我们所想的那样冲击曼市的后防线，而对手在阻止我们这方面做得很好。”

他说：“上半场对我们所有人来说都是痛苦和艰难的，下半场我们不得不做出回应。年轻球员上场后有一些积极的表现，但出局让我们很失望。这并不好，但这就是我们目前的处境。”