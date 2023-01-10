马来西亚公开赛今开打 我国六羽球员角逐四赛项

马国公开赛属于世界羽联第二级别的高等级赛事，我国派出骆建佑（男单）、杨佳敏（女单）、金羽佳／黄嘉盈（女双）和许永凯／陈薇涵（混双）一共角逐四个赛项。

马来西亚羽毛球公开赛将在星期二（1月10日）开打，新加坡一共派出六名球员角逐四个单项，其中世界第六的骆建佑是我国唯一的种子球员，身为赛会三号种子的他被分在下半区，首圈赛对手是中国球员李诗沣。

由于女双有人退赛，因此我国组合金羽佳／黄嘉盈递补获得资格。包括骆建佑、杨佳敏（女单）和许永凯／陈薇涵（混双）一行人已于星期天（1月8日）抵达吉隆坡。

骆建佑的首圈对手是世界排名第20的中国球员李诗沣，这两人在2022年有过两次交手，胜利的一方都是骆建佑。不过“00后”李诗沣的进步非常迅速，他与骆建佑第一次交手时直落两局被击败后，第二次交手双方打到决胜局，骆建佑才以23比21拿下胜利。

李诗沣对垒世界前十的球员输多赢少，骆建佑若想继续战胜前者，在进攻的同时要注意失误。骆建佑身体素质佳，速度是当今羽坛数一数二的球员，一旦进入他的快节奏，很少有球员能比他更快。

若骆建佑晋级到下一圈，他的对手还是中国球员，会是陆光祖和赵俊鹏之间的胜者。骆建佑所处四分之一区的种子球员是泰国好手昆拉武特（八号种子），他们两人在去年在世锦赛八强和河内东运会决赛交手过，胜者都是昆拉武特。这名泰国球员的特点是防守极佳，不惧骆建佑的速度和杀球。

世界第一的安赛龙是上届马国公开赛的冠军，进入2023年他的状态料和去年年底的年终总决赛一样好，是各国球员都不想提前交手的球员。安赛龙是头号种子，首圈对手是丹麦同袍杰姆克，他上半区的强敌有印度尼西亚“双子星”佐纳丹和金廷、台湾名将周天成，还有中国的石宇奇。

日本前世界冠军桃田贤斗原本也会角逐这项赛事，但他日前因流感退赛。至于其他我国球员，非种子球员杨佳敏的首圈对手是世界第12的泰国好手李美妙，若她顺利晋级，等着她的是前奥运冠军卡罗琳娜·马林和前世界冠军辛杜之间的胜者。

女双金羽佳／黄嘉盈的对手是苏格兰组合茱莉／席亚拉；混双许永凯／陈薇涵则与德国组合詹森／琳达争夺次圈资格。马国公开赛在世界羽联巡回赛属于第二级别（超级1000赛），因此不设资格赛，比赛从32强开打。

SPOTV和SPOTV2频道将从本地时间星期二上午10时开始直播赛事。我国球员星期二没有比赛，星期三才会进行首圈。