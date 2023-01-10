副韧带损伤 网队主力杜兰特伤缺两周

（路透电）布鲁克林网队（Brooklyn Nets）主力球星杜兰特（Durant）因副韧带损伤，将至少伤缺两周。

在星期一（1月9日）布鲁克林网与迈阿密热浪（Miami Heat）的比赛中，杜兰特在争抢篮板球时被巴特勒（Butler）压到脚踝，受伤离场。该场比赛，网队在客场以102比101险胜热浪。

网队星期二更新杜兰特伤情，杜兰特被诊断为右膝内侧副韧带（MCL）扭伤，将在两周后进行复查。这也意味着他将至少伤缺两周时间，不过他仍有机会赶上2月18日至20日在盐湖城举办的NBA全明星周末。

在1月6日公布的全明星投票第一阶段结果中，杜兰特以超过300万票领跑东部，得票数仅次于洛杉矶湖人（LA Lakers）的詹姆斯（James）。赛季至今，杜兰特出战39场，场均得到29.7分、6.7个篮板和5.3次助攻。

上赛季，杜兰特因膝盖扭伤休战了六周，导致网队在此期间输掉了11场比赛。

昨天的常规赛，洛杉矶湖人客场109比122不敌丹佛金块（Denver Nuggets），五连胜遭终结。金块的穆雷（Murray）砍下34分创赛季新高，约基奇（Jokic）交出14分、11个篮板和16次助攻三双数据。

湖人这边，詹姆斯和戴维斯（Davis）因伤缺阵，韦斯特布鲁克（Westbrook）单核带队，砍下全队最高的25分。