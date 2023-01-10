彭博社：卡塔尔资金欲收购曼联利物浦热刺

（多哈路透电）根据彭博社报道，英超豪门曼彻斯特联队（Manchester United）、利物浦（Liverpool）和托特纳姆热刺（Tottenham Hotspur）是被卡塔尔资金瞄准的潜在收购目标。

彭博社引述消息人士说，卡塔尔体育投资公司主席纳赛尔·阿尔赫莱菲（Nasser Al-Khelaifi）日前与托特纳姆主席列维（Levy）会面，讨论入股球会的可能性。卡塔尔体育投资公司据报道也在考虑入股或全面收购曼联或利物浦。但托特纳姆过后受询时通过电邮回复说：“关于举行会议讨论出售球会股权的报道是不真实的。”

2005年以7亿9000万英镑（约13亿新元）的价格收购曼联的格雷泽家族（Glazers）表示，对出售球队持开放态度。他们当时发表文告说：“我们将评估所有的选项，以确保我们能为球迷提供最好的服务，并将曼联现在和未来的增长机会最大化。”

利物浦主席维尔纳（Werner）也在11月说，拥有球会的美国芬威体育集团（Fenway Sports Group）正在考虑出售利物浦。

卡塔尔体育投资公司目前拥有法甲冠军巴黎圣日耳曼（Paris St Germain），也拥有葡萄牙球会布拉加竞技（SC Braga）的部分股权。路透社针对这篇报道询问曼联和卡塔尔体育投资公司，但双方都还未对此回应。