陈诗桦首夺亚洲保龄球锦标赛女单冠军

第26届亚洲保龄球锦标赛（26th Asian Tenpin Bowling Championship）女子单人赛星期二（1月10日）在香港南华会保龄球场馆落下帷幕，我国保龄球名将陈诗桦（Cherie Tan）一骑绝尘，以1525分首次夺得这项比赛的女子冠军，净胜亚军选手49分。同时，我国也在前10名席位当中抢下了五个位置。

这项由亚洲保龄球协会和香港保龄球总会举办的赛事举行至1月18日，共吸引到20个亚洲国家及地区派出的约250名运动员及80名随团成员争夺殊荣。比赛项目包括单人赛、双人赛、三人赛、五人赛、个人全能赛及优秀赛。

陈诗桦在赛后受访时说：“我在打的时候不知道得分情况，所以我并没有意识到自己已经领先了。”

“在此之前，我从未赢得过这项赛事的冠军，这次能夺冠我真的很高兴。”

陈诗桦女子单人赛封后，马来西亚选手娜塔莎以1476分位居第二，韩国选手黃延朱以1459分排名第三。

我国其他参赛选手方面，黄琳芷和另一位同名的陈诗桦（Jazreel Tan）同样表现不俗，分别以1457分和1453分位列第四、五两名。梁惠芬1404分排名第七，林惠莹则以1399分排名第10。我国女单选手在本届赛事前10名席位中抢到了五个名次，表现亮眼。

黄琳芷赛后表示，这样的成绩对整个新加坡队来说，是2023年一个很好的开始,“我们都知道，之后还有其他比赛。所以最重要的是吸取今天学到的经验，在接下来的比赛中尽量发挥到最好。”

新加坡保龄球女队主帅内森受访时称，目前大家更多是会专注于比赛的进程以及球员在比赛前的训练，“每天进步一点点，争取拿到更好的成绩。”