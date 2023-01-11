拉什福德替补双响 红魔横扫查尔顿

本地时间今晨的英格兰联赛杯复赛，坐镇主场的“红魔”曼联没给查尔顿任何机会，凭借“双星”安东尼（Antony）的世界波和拉什福德（Rashford）补时阶段的梅开二度，主场以3比0大胜，挺进半决赛。

以半主力首发的红魔开场积极抢攻，弗雷德（Fred）在第20分钟持球推进，随后将球分给禁区外的安东尼，后者拿球横向调整一步后，左脚搓出一记圆月弯刀，首开记录。

进球后的红魔并没收手，弗雷德在第32分钟主罚的自由球击中门柱，之后加尔纳乔（Garnacho）踩单车突入禁区的爆射也高出横梁，红魔以1比0领先半场。

易边后的红魔继续施压，万-比萨卡（Wan-Bissaka）助攻埃兰加（Elanga）破门，唯后者越位在先被判无效。补时阶段，首秀的佩里斯特里（Pellistri）禁区弧顶处送出直塞，替补登场的拉什福德拍马赶到单刀捅射破门，2分钟后，又是拉什福德在几乎同个位置接队友传球后爆射成3比0，助红魔收获各赛事6连胜。

单季最快20胜 滕哈格成队史第一

滕哈格 ten Hag（法新社）

随着联赛杯的奏凯，曼联也收获了本赛季正式比赛的第20场胜利。主帅滕哈格（ten Hag）也成为红魔队史最快达成单季20胜的主帅，曼联官方也称：“滕哈格正率领球队掀起连胜浪潮。”

滕哈格赛后说：“赛前我说曼联必须进半决赛，我们也完成了任务。全场我们没给对手太多机会，唯一的缺陷是我们应更早进球。”