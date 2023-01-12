谭福荣吴加利勇夺男双金牌 女队进账一银一铜

新加坡队在亚洲保龄球锦标赛次日进账一金一银一铜，谭福荣和吴加利夺得男双冠军，两个女队组合分夺女双银铜牌。

新加坡保龄球队在香港举行的第26届亚洲保龄球锦标赛连续两天传出“金”喜，继陈诗桦（Cherie Tan）在星期二（1月10日）的女子个人赛中扬威之后，谭福荣和吴加利也在星期三（11日）的男子双人赛中夺得金牌，女队则进账一银一铜。

我国男队在前天的个人赛中集体低迷，正当女队在前10名中抢下了五个席位，男队排名最高的王炜雄却只列第15位，但在昨天的双人赛中，男队的表现却取得了大跃进，尤其是谭福荣一度在第三局打出12次全倒，取得300分的完美比赛，最终携手吴加利以2991总瓶分勇夺男双冠军。上一次在2006年为新加坡夺得此项目金牌的是现国家队主教练杨贾森和他的搭档德弗里斯。

谭福荣接受《联合早报》采访时说：“能够在一场国际赛中打出300瓶分，真的太让人振奋了。这是我人生中第11次取得300瓶分，而它来得正是时候。”

这项由亚洲保龄球协会和香港保龄球总会举办的赛事共吸引了来自20个亚洲国家及地区的约250名运动员参赛。

在双打比赛中，各国最多可派出三队参赛。

我国的另外两支男双组合黄维章／谢睿恒和王敬龙／王炜雄则分别以2885和2868总瓶分排名第五和第六。

女队方面，黄琳芷／梁惠芬以2828总瓶分夺得亚军，另一位同名的陈诗桦（Jazreel Tan）/林惠莹组合则以2818总瓶分获得季军。

男女选手们昨天被分为两组，一组在上午进行比赛，另一组则在下午登场，然后比较所有组合的总瓶分，战绩最佳的前三名夺牌。

韩国组合夺女双冠军

上午率先亮相的陈诗桦／和林惠莹表现亮眼，后者两次打出270瓶分以上的高分，陈诗桦也有一次，在下午比赛开始前占据榜首。可惜的是，韩国组合白承慈和郑大媛最终以2903总瓶分夺得冠军，队友黄琳芷与梁惠芬也以10瓶分的优势超越她们，陈诗桦和林惠莹因此只能收获一枚铜牌。

两人在受访时说：“我们当然希望能守住第一名，但这就是体育。我们已尽全力，其他的不在我们的控制范围内。团队整体表现很棒，我们很高兴能为新加坡再进账两枚奖牌（女队）。”

在女单赛中与奖牌擦肩的黄琳芷，这次终于从女双赛中斩获一枚银牌，但她把主要的功劳归给队友梁惠芬。她说：“我今天的成绩相当稳定，没有太高的分数，所以很感谢我的搭档惠芬，她表现得比我好。”

女单冠军陈诗桦（Cherie）这次则无缘领奖台，她和妹妹陈诗静搭档，最终以2797总瓶分排名第四。

星期四（1月12日）将进行三人赛的争夺，接下来还有五人团体赛和高手赛，吴加利说：“现在我们会和队友们好好享受这个时刻，但明天又是全新的一天，我们必须保持专注，在剩余的比赛中继续交出好成绩。”