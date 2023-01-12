拉什福德独中双元助曼联挺进四强

拉什福德此役梅开二度，将个人本赛季各项赛事的进球数刷新至15球，追平了前辈鲁尼连续八个主场进球的纪录。

（曼彻斯特综合电）曼联（Man Utd）前锋拉什福德（Rashford）延续世界杯后的优异状态，独中双元，帮助曼联在星期三（1月11日）凌晨的英格兰联赛杯中3比0战胜查尔顿（Charlton），挺进半决赛。纽卡斯尔（Newcastle）则是2比0战胜莱斯特（Leicester）晋级。

查尔顿是联赛杯八强中唯一一支非英超球队，他们在上一轮经过点球大战淘汰了布莱顿（Brighton）。此役做客老特拉福德球场，查尔顿未能再创佳绩。

比赛第21分钟，安东尼（Antony）在禁区外左脚弧线破门，为曼联力拔头筹。第90分钟，替补上场的拉什福德接队友妙传形成单刀，冷静推射命中。四分钟后，这名25岁前锋再下一城，将比分定格在3比0。

随着本场比赛的胜利，曼联在各项赛事中已取得八连胜佳绩，拉什福德也将个人本赛季各项赛事的进球数刷新至15球，并追平了前辈鲁尼（Rooney）连续八个主场进球的纪录。

滕哈格成曼联 同期胜率最高主帅

谈及拉什福德的表现，主帅滕哈格（Ten Hag）说：“我已经说过很多次了，当他把自己放在这个位置上、在禁区内一对一的时候，他就会取得进球。这就是他目前正在做的事情。如果他保持专注，继续提升自己，他会取得更多的进球。”

滕哈格也认为，虽然球队赢球，但球队在上半场错失了多次进球良机，这是不能被接受的。他说：“上半场我也挺满意，但美中不足的是我们创造了很多射门机会，但临门一脚总是欠缺了一些灵光。我们应该进更多的球，有时我们需要多送出一脚传球。”

“但是我们在后场和定位球中也取得了进球，所以我认为我们正在进步。”

值得一提的是，滕哈格只用了短短27场比赛就取得了20场胜利，是队史同期胜率最高的主帅。

另一边厢，凭借布恩（Burn）和乔林顿（Joelinton）在下半场的进球，纽卡斯尔在主场以2比0战胜莱斯特晋级。

该场比赛，纽卡斯尔取得22次射门机会，次数是莱斯特的三倍之多。

莱斯特主帅罗杰斯（Rodgers）在赛后并没有责怪球员，表示大家都付出了一切。

另外两场四强争夺战于今天（1月12日）凌晨开打，由诺丁汉森林（Nottingham Forest）主场对阵狼队（Wolves），南安普敦（Southampton）主场迎战曼市（Man City）。