爆冷不敌南安普敦曼市提前出局 瓜帅：输得活该

自2014年以来曾六夺联赛杯冠军的曼市在本季联赛杯复赛意外不敌南安普敦，连续两年提前出局。

（伦敦综合电）曼市（Manchester City）在星期四（1月12日）凌晨的英格兰联赛杯复赛0比２意外不敌英超垫底队南安普敦（Southampton），主帅瓜迪奥拉（Guardiola）坦言球队输得活该。

曼市自2014年以来曾六次夺得联赛杯冠军，但这却是他们连续两年提前出局，上季在16强惨遭西哈姆（West Ham）以点球淘汰的他们，本季则在客场0比2败给南安普敦，止步八强。

尽管曼市将在星期六（14日）晚的英超联赛与各赛事已豪取八连胜的同城劲敌曼联（Man Utd）上演强强对决，但他们本仗仍派出强阵，前场由格雷利什（Grealish）、福登（Foden）和顶着世界杯冠军光环回来的阿根廷小将阿尔瓦雷斯（Alvarez）统领，中场有大赛经验丰富的京多安（Gundogan）和英格兰国脚菲利普斯（Phillips）主持大局，后防则除了塞吉奥·戈麦斯（Sergio Gomez）之外，其余三人沃克（Walker）、拉波尔特（Laporte）及坎塞洛（Cancelo）都是主力。

然而，他们却在占据高达72%控球率的绝大优势下，不仅被联赛表现糟糕的南安普敦攻进了两球，七次攻门无一射正，简直叫人大跌眼镜，即使曼市下半场派出中场大将德布吕纳（De Bruyne）和首席射脚哈兰德（Haaland）也无济于事。

曼市攻守皆失常

京多安赛后受访时说：“这绝对不是我们想要的。我们希望能在联赛杯晋级，但以这样的表现，我们根本没机会。我们表现得不够好。在有球的时候，我们犯下了太多失误，有太多的误传和轻易被对手断球，我们的两个失球都由此造成。”

的确，南安普敦在第23分钟的首个进球便得益于戈麦斯的误传，南安普敦后卫利安科（Lyanco）在抢断后助攻锋线小将马拉（Mara）进球。这是现年20岁的马拉在南安普敦一线队的处子秀。仅仅五分钟后，南安普敦再有斩获，曼市的一次防守疏漏让主队边锋杰内波（Djenepo）得以攻入一记漂亮的远射，将比分锁定为2比0。

瓜帅受访时承认球队表现欠佳，“表现较好的球队赢了。我们没有好好表现，从一开始就踢得不好。有很多场比赛是你可以开局不佳，但后来却成功克服的，可是我们却没有做到。”

“今天是非常糟糕的夜晚，对手比我们优秀，所以我们必须恭贺他们。要赢得比赛，你必须配得上这场胜利，而今晚我们就完全配不上。”

除了南安普敦之外，诺丁汉森林（Nottingham）也顺利晋级半决赛，他们是在正赛至加时赛结束后仍与狼队（Wolverhampton）1比1踢和的情况下，凭点球以4比3锁定四强席位，时隔31年再闯入联赛杯半决赛。他们与南安普敦将在半决赛分别与英超同袍曼联与纽卡斯尔（Newcastle）进行两回合的较量。