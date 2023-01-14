女子三人赛再添金 我国金牌数增至三枚

第26届亚洲保龄球锦标赛星期五（1月13日）继续展开三人赛奖牌争夺战，我国女队再添一面金牌。

为期两天的三人赛星期五画下句点，由黄琳芷、梁蕙芬和陈诗桦（Cherie）组成的我国女队势不可挡，在首日的前三局比赛已建立了领先优势的三人在昨天的后三局比赛延续良好势头，最终以4463分的总瓶分夺冠，甩开排名第二的马来西亚队多达208分，后者以4255分居次。韩国队则以4218分的总瓶分排名第三。

陈诗桦（Cherie）稍早前在女子个人赛中已为我国摘下一面金牌，加上本场比赛获胜，她已有两枚金牌进账。不过，在星期三（11日）结束的女子双人赛中，她搭档妹妹陈诗静只获得第四名，无缘奖牌。

陈诗桦（Cherie）在接受《联合早报》的采访时表示，自己在双人赛发挥得不理想，很高兴能在三人赛中获得一些收获。“找到合适的组合需要一些过程，我希望球队在接下来的几天能保持这种状态。”

我国另一支女队、由另一位同名的陈诗桦（Jazreel）、陈诗静和林惠莹组成的队伍在女子三人赛中以4145分的总瓶分排名第五，无缘奖牌。

男队距奖牌仅一分之遥

男队方面，由吴加利、谭福荣和谢睿恒组成的我国队伍以4296分的总瓶分在三人赛中排名第四，仅以一分之差与奖牌擦肩而过。

冠军由伊斯美、陈财政和费舒荷组成的马来西亚队摘得，成绩为4677总瓶分。由朴东奕、朴乾河和池根组成的韩国队和另一支由艾比杜马历、森苏甸和艾森组成的马来西亚队分列二三名，两队的成绩分别为4341和4297总瓶分。

谈及输给季军仅一分，吴加利赛后形容，这样的失利令人感到心痛。“我们做了我们必须做的，但很遗憾我们还是做得不够好。我们会吸取今天的教训，在接下来的比赛中逐一避免。”

另一支由黄维章、王敬龙和王炜雄组成的我国男队则以4231总瓶分排名第六。

至此，新加坡保龄球队在本届赛事已收获了三金一银一铜，另一面金牌是由谭福荣和吴加利在男子双人赛中获得。

本届亚洲保龄球锦标赛将持续至下周三（18日），接下来还有五人团体赛和高手赛。