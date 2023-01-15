因缺“东风”延迟比赛澳洲首日领先

国际帆船大奖赛（SailGP）星期六（1月14日）下午首次在我国东海岸公园的休闲饮食场所Parkland Green扬帆。但选手们之前担忧的情况成真，比赛一度因风力微弱延迟近40分钟，但不减民众兴致。之前在练习赛表现不佳的领头羊澳大利亚展现实力，暂时领先。

和星期五下午练习赛时阴沉的天气不同，正赛首日艳阳高照。不过直到下午2时12分的首轮比赛开始前，海面却几乎无风。

根据主办方工作人员说明，一般适合比赛的海风时速最少要四节（一节等于1.852公里，也就是每小时约7.4公里），而根据电视转播数据，当时时速只有约六公里。

直到海面情况略有改善，首轮比赛才在2时50分举行。但由于电视转播时间限制，原定三轮赛事最后只能举行两轮。为了减轻船上重量，每队船员人数也从六人减少到四人。

目前在积分榜排名第二的新西兰首轮一路领先，拿下第一。但他们因为在星期四（1月12日）的练习中和美国发生碰撞，被扣四分，本轮拿下的10分只剩六分。

之前在练习赛排名倒数第二的联赛领跑者澳洲首轮位居第二，并在第二轮最后时刻被美国反超，同样取得第二。不过综合下来，澳洲仍暂时以18分排名第一，英国和加拿大各得14分，并列第二。

澳洲两轮开局都不错，并在次轮初期成为最早利用水翼突出重围的队伍。对此，澳洲舵手斯林斯比（Slingsby）受访时说：“我本来没料到我们会用到水翼，但第二轮突然多一些风，让我认为这不是不可能。正当我这么想时风力又大了一些，所以我们就打开水翼一骑绝尘。”

英国舵手本·安斯利（Ben Ainslie）说：“今天真的很艰难，很热又没风，和我们在高速行驶的情况相比有过之而无不及。”

海上风力微弱，让选手大叹不易。不过在现场美食、音乐营造的热闹气氛下，到场观众还是尽兴而归。（唐家鸿摄）

观众对延迟表示理解

比赛吸引了许多旅居我国的外国人和本地帆船社群，不少人携带野餐垫到海边近距离观赏。

现场也售卖美食和啤酒、播放音乐及设有赛事转播屏幕，气氛热烈。尽管比赛略延迟，但他们都能理解。

观众张燕珉说：“我不介意多等一会儿，等风速变大后才开赛。在第二轮可以看到他们利用水翼在水上航行，感觉很好。”

居住在本地多年，来自意大利的利维奥说：“完全不会失望，能来到海边，有音乐和美食，及志同道合的人相伴，我们很开心。”

一名来自新加坡武装部队帆船俱乐部的陈姓教练说：“（延迟）在帆船界是很普通的事。通常1月份是东北季候风季节，但今天的风来自西南方向，不太适合比赛。虽然略有遗憾，但最重要是比赛顺利举行。大家可以来这里感受氛围，带动我国的水上运动风气。一些没有买票的公众也能在附近观赛。”

根据最新安排，星期日（1月15日）只会进行多两轮比赛。这四轮后排名最高的三队将晋级最后一场定胜负的总决赛。比赛在下午2时到3时30分举行，通过SailGP社交媒体、新传媒meWATCH和SPOTV 2等平台直播。