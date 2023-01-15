曼联四分钟内大翻盘 曼市吃下两连败

“红魔”曼联（Manchester United）在星期六（1月14日）晚上的英超重头戏以最完美的方式复仇同城劲敌曼市（Manchester City），在积分榜上超越纽卡斯尔（Newcastle），当英超“老三”。

在本季的首场同城对决中，曼联做客曼市惨遭6比3痛宰，但三个半月后回到主场的曼联却判若两队，不仅以2比1成功复仇，还是在短短四分钟内实现逆转。曼市以这样的方式败北，无疑特别苦涩。

尽管曼市目前仍在积分榜上排名第二，但曼联已将两队之间的差距缩小至一分。倘若领头羊阿申纳（Arsenal）在星期一凌晨的北伦敦同城战获胜的话，曼市与他们的差距将会进一步扩大至八分之多，卫冕希望可谓日益渺茫。

曼市本仗一如既往地控制比赛节奏，但曼联却更具威胁性。为了抑制曼市最具创造力的球员德布吕纳（De Bruyne），曼联主帅滕哈格（Ten Hag）采取了一对一的盯人战术，并将此任务交给弗雷德（Fred），而弗雷德也没有令人失望，上半场可说是将德布吕纳盯得死死的，但比利时球星的实力绝对不是盖的，他在下半场已找到突破的方法，在第60分钟助攻替补上场的格雷利什（Grealish）头槌破关。

但曼联毫不气馁，结果皇天不负有心人，让他们在第78分钟成功扳平。虽说费尔南德斯（Fernandes）的进球一开始被质疑越位，但最终还是被判有效。

这是费尔南德斯第一次在曼彻斯特德比战中进球。

红魔在进球后士气大振，四分钟后再有斩获，替补上阵的锋线小将加尔纳乔（Garnacho）在第82分钟左路传中，拉什福德（Rashford）攻入他在近七场比赛的第八个进球，曼联瞬间以2比1反超。

曼市试图反击，但无力回天，只能黯然吃下他们在各赛事的两连败。此役之前，曼市刚在联赛杯复赛被南安普敦（Southampton）淘汰。