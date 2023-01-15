新西兰克服扣分劣势 风雨中夺下新加坡帆船大奖赛冠军

国际帆船大奖赛（SailGP）首届新加坡站赛事星期天（1月15日）下午结束，东海岸外海风速比起首日大增，到了决赛时更下雨，让比赛更加精彩。新西兰克服开赛前被扣四分的劣势，最终夺冠。

首日比赛因风力微弱一度延迟开赛，最后只完成两轮比赛，比原定的三轮少一轮，本日继续进行第三和第四轮比赛，总分最高的前三队晋级决赛。比赛多数时间风速达到每小时20公里，是首日最低风速的三倍左右，到了决赛风速一度更高达33公里。

在赛季总积分榜九支船队里垫底的瑞士，于第三轮夺下他们本赛季加入比赛以来的首个第一，并在第四轮排名第二。由于他们在首日比赛落后太多，最终以27分排名第四，无缘决赛。

原本在首日比赛排名第五的丹麦表现出色，在这两轮夺下第三和第一，最后以31分排第一，闯入决赛。新西兰尽管在赛前和美国相撞被扣四分，但他们还是和澳大利亚双双以29分晋级决赛。

决赛在雨中进行，新西兰起跑后就取得领先，并在中段一度把优势拉开到200多米，一骑绝尘夺冠。丹麦取得亚军，澳大利亚得季军。

新加坡站是本赛季11站赛事中的第八站比赛。在总积分榜上，澳大利亚仍以68分领先，新西兰以59分居次，英国反超法国登上第三。下一站赛事将在2月18日及19日，到澳大利亚悉尼举行。