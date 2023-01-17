洛里斯送大礼让炮兵完胜热刺

托特纳姆门将洛里斯的乌龙球为炮兵打开胜利大门，让对手九年来首次在北伦敦同城战完成双杀，并将积分榜优势扩大至八分。

世界上其中一名“最顶尖”门将犯下的低级失误，让托特纳姆体育场的近6万名热刺球迷在开赛14分钟后就沉默，让东北看台约3000名炮兵球迷载歌载舞了近80分钟。

在新加坡时间星期一（1月16日）凌晨的北伦敦同城战上，“热刺”托特纳姆（Tottenham）九年来首次在联赛被同城宿敌“炮兵”阿申纳（Arsenal）双杀，在主场球迷面前吞下0比2的败仗。去年10月的首次联赛交手中，炮兵已经在酋长球场拿下3比1的胜利。

孔特为洛里斯辩护

洛里斯（Lloris）为炮兵打开了胜利大门，将萨卡（Saka）第14分钟的横传拍入自己的球网。这个横传或许触碰到塞塞尼翁（Sessegnon），角度出现了轻微变化，不过洛里斯当时身边没有炮兵球员，完全可以将球抱住，选择拍出只能是缺乏自信的表现。

对于这名自世界杯后就一直不在状态、本仗犯错的门将，热刺主帅孔特（Conte）在赛后记者会上给予最高度的保护，坚称这名法国门将是世界上最优秀门将之一，并且是球队更衣室内的重要成员。

孔特说：“这样的处境永远是最困难的。我们不能专注在单一事件上。足球就是这个样子，有时候会出错，有时候会有很多成功的扑救。老实说，我认为雨果（洛里斯）是世界上其中一名最顶级的门将。”

“即使如此，有时候还是会犯错。门将出错是很容易被察觉的。球员的性格很重要，对我们来说雨果是更衣室内很重要的成员，而他也是世界上最优秀的门将之一。”

是不是更衣室内的重要成员，或许只有孔特知道，但是不是世界上最优秀门将之一，这恐怕只能是过去式，否则转会市场不会有热刺可能在夏天签下埃弗顿（Everton）门将皮克福德（Pickford）的传言，这名刚在卡塔尔世界杯后宣布退役的前法国守门员是否会继续留在球队也是个悬念。

洛里斯的乌龙球外加厄德高（Odegaard）在第35分钟的进球，让炮兵在第36分钟后就锁定胜局。

炮兵胜得合情合理

就上半场的表现来看，托特纳姆只能用完败来形容，只有凯恩（Kane）在半场结束前的头球，以及孙兴慜的一次射门较具威胁。有很长的一段时间，热刺甚至无法将球带入炮兵的半场。

尽管控球率与炮兵不相上下，但热刺更多时候都在自己的半场倒传，完全找不到进攻方向。

热刺下半场的表现虽有所改善，但这在一定程度上恐怕也是因为炮兵已经握有两球优势，转攻为守。

炮兵更靠近奖杯 热刺与欧冠渐行渐远

这场德比战的结果大大提高了炮兵本赛季夺冠的机会，同时也让热刺与下赛季的欧冠赛资格渐行渐远。

这场胜利加上曼市（Man City）本轮落败，让炮兵的积分累积到47分，建立八分的优势。赛季只踢了18轮，尚未过半，这个优势不能说不明显。

热刺则只能以33分排名第五，在多赛一场的情况下落后第四的“红魔”曼联（Man Utd）五分。

近六场联赛，热刺只取得两场胜利，输了其中三场，而且赛程也对这支北伦敦球队很残酷，在状态最不理想的这一阶段接连迎来硬仗，踢完这场北伦敦同城战后，下一场将客战上届冠军曼市，之后再做客本赛季表现不俗、目前仅以两分落后，排名第六的富勒姆（Fulham）。

踢完接下来的这两场硬仗后，热刺是否能守住第五的位置，恐怕孔特自己也没底。