保龄球亚锦赛 我国女队五人赛摘银

为期三天的亚洲保龄球锦标赛五人团体赛星期一（1月16日）结束最后一天的角逐，我国女队不敌韩国，摘得银牌。男队则是后来居上，在最后一个比赛日从第六名追至第四名，可惜仍无缘前三。

综合过去几天的个人赛、双人赛、三人赛和五人团体赛成绩，我国六名女队选手全部晋级16强，因此全部获得高手赛（Masters）参赛资格。陈诗桦（Cherie）和黄琳芷更是摘得综合项目的金牌和铜牌。

由陈诗静、林惠莹、黄琳芷、梁蕙芬和两名陈诗桦组成的我国女队，周一在香港举行的亚洲保龄球锦标赛五人团体赛中获得5931分，惜获亚军。韩国队以6087分摘金，马来西亚队以5704分获得第三名。

男队方面昨天则是后来居上，由吴加利、王炜雄、谭福荣、王敬龙和谢睿恒组成的男队在首日比赛中以3470分暂居第六，昨日奋起直追，先后反超沙特阿拉伯和泰国，以6913分的总成绩排名第四。

前三名由马来西亚、阿联酋和韩国获得，成绩分别为7323分、7079分和7044分。

在综合项目成绩方面，王敬龙以5739分的总分排名第11，是唯一一名晋级高手赛的我国男选手。马来西亚获得六个席位，韩国摘得四席。

高手赛将在今明两天（1月17日和18日）进行。

王敬龙赛后表示，他开局打得并不理想，过后在与团队和教练沟通与交流后，局面才有所改善。

“很遗憾与奖牌擦肩而过，但这将激励我在接下来的比赛中更加努力去赢取奖牌。”

谈及接下来的高手赛，梁蕙芬说：“我们将保持开放的心态，从过去的比赛中吸取教训，从而在赛场上做出更快、更好的决定。”