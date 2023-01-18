我国羽队今天出战 骆建佑硬碰日本新星奈良冈功大

我国六名球员将在本周的印度公开赛角逐四个赛项，他们的首圈对手都不是省油的灯，其中骆建佑与世界第六的日本新星奈良冈功大之间的较量是比赛看点之一。

结束马来西亚公开赛（超级1000赛）后，我国羽毛球队本周踏上印度公开赛征程，男单骆建佑、女单杨佳敏、女双金羽佳／黄嘉盈和混双许永凯／陈薇涵星期三（1月18日）展开首战，其中骆建佑硬碰日本新星奈良冈功大。

本周世界排名扣除2022年印度公开赛成绩，骆建佑的排名来到第七位，他是去年的赛会亚军，今年的第一场对手就是近来进步迅速的奈良冈功大。

以世界排名来看，2001年出生的奈良冈功大位居世界第六，是日本的头号男单，他去年还获得世界羽联颁发的最具潜力奖，在跑动和防守方面让许多顶尖球员都吃尽苦头。

这是骆建佑自2019年俄罗斯公开赛后再度与奈良冈功大交手，他目前在交锋记录上以1胜0负稍微占上风。奈良冈功大的身材在国际羽坛中不算高，但他的跑动非常积极，且体能和防守极佳，他上周在马国公开赛与以防守出名的泰国好手昆拉武特鏖战近两个小时才分出胜负，在首圈还给主场作战的李梓嘉一轮游。

骆建佑若想打败这位日本“磨”王，一定要两局速战速决。

新加坡头号女单杨佳敏上周在吉隆坡不敌泰国球员李美妙止步首圈，她本周在新德里又会在首圈碰上这名世界第11位的东运会冠军。杨佳敏在新的一期排名中位列第36位，自2016年首次战胜李美妙以来，我国女将在后来的三次巡回赛都败给她。

女双金羽佳／黄嘉盈上周在马国公开赛职业生涯首次打进高级别赛事八强，于是本周世界排名上升六个位置，来到第23位。她们在印度赛的首圈对手是泰国姐妹伦塔卡恩／本雅帕。

而混双许永凯／陈薇涵将遭遇苦战，他们将与赛会三号种子渡边勇大／东野有纱争夺次圈资格。

SPOTV和SPOTV2频道将从本地时间星期三下午2时30分开始直播赛事。

桃田贤斗与奥原希望遭一轮游

星期二（1月17日）已进行部分首圈赛事，前世界第一球员桃田贤斗（男单）和奥原希望（女单）惨遭淘汰。

桃田贤斗在本月初的日本全国羽毛球锦标赛夺得冠军后，因感冒而退出上周的马国赛。此役参赛，他的表现仍非常一般，对垒丹麦球员杰姆克15比21、11比21败下阵来。

桃田贤斗状态持续低迷，身为前世界首号球员的他已许久未夺得巡回赛冠军，世界排名也滑落到第18位。与此同时，桃田贤斗的队友、前世界冠军奥原希望也无缘开门红，非种子球员的她在首圈也遇上非种子球员、前奥运冠军卡罗琳娜·马林，13比21、18比21吞败。

自卡罗琳娜去年伤愈复出以来，她正通过每一场比赛来提升状态，对垒老对手如上周的辛杜和昨天的奥原希望，她都拿下了胜利。卡罗琳娜的次圈对手是泰国名将拉查诺，后者较早时直落两局击败马来西亚的吴堇溦。