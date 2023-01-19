亚洲保龄球锦标赛落幕 我国五金三银三铜称冠

五金三银三铜，我国在香港举行的第26届亚洲保龄球锦标赛中独领风骚，创历来最佳战绩。陈诗桦一人独得四面金牌，成最大赢家。

我国在第26届亚洲保龄球锦标赛中摘得五金三银三铜，在20个亚洲国家及地区中排名第一，创历来最佳战绩，其中陈诗桦（Cherie Tan）一人就独得四面金牌，成为比赛最大赢家。

我国保龄球女将陈诗桦、陈诗静和梁蕙芬星期三（1月18日）在女子高手赛16局后分别以3980、3963和3941总瓶分取得前三席位，成功进入晋级赛（Stepladder）。

梁蕙芬在晋级赛的半决赛中以265比221瓶分打败陈诗静，但在两局定胜负的决赛中以351比481瓶分败给陈诗桦，后者因此再添一枚金牌。

算上稍早前单人赛、三人赛和全项赛的三面金牌，以及女子五人团体赛中的一面银牌，陈诗桦总共以四金一银的成绩成为本届赛事的最大赢家。不过，这名今年即将年满35岁的选手星期三在接受《联合早报》的采访时，对这份荣誉表现得十分谦逊，并认为这份荣誉不属于她个人，而属于团队。

她说：“这是一个团队一同努力付出的结果，我要感谢教练组和工作人员在这段旅程中所给予的帮助。”

我国总成绩排名第一

除了陈诗桦取得的四面金牌外，由谭福荣和吴加利组成的我国男队也在稍早前的男子双人赛中摘得一面金牌。

谭福荣和吴加利受访时说，男队能在双人赛中摘金，算是朝正确的方向迈出了一大步。“这将为我们的团队提供一个坚实的基础，我们会从这段经历中吸取教训，并在接下来的比赛中争取更多的荣耀。”

除了上述五金，其余的三面银牌来自于女双（梁蕙芬／黄琳芷）、女团和女子高手赛（梁蕙芬），三面铜牌来自于女双（另一位同名的陈诗桦Jazreel Tan／林惠莹）、女子全项赛（黄琳芷）及女子高手赛（陈诗静）。

本届赛事共吸引到20个亚洲国家及地区派出约250名运动员参赛，我国以五金三银三铜的成绩在所有国家中排名第一，并远远超越2015年创下的二金一银的最佳战绩。

新加坡保龄球总会会长张慧莹对本届赛事做出总结时指出，在亚洲级别的赛事中，能够获得这样的成绩并非易事，夺冠更是锦上添花。

“这次胜利是我们运动员和教练团队辛勤工作的成果，我们向支持者、朋友和家人致以最深切的感谢，因为没有他们就没有这一切。”

张慧莹也补充，这样的成绩大大增强了保龄球队在未来大赛的信心，“我们将继续培养我们的运动员，迈向新的高度”。