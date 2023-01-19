英首富拉特克利夫 正式宣布申购曼联

（伦敦综合电）之前欲收购英超豪门切尔西（Chelsea）失败的英国首富拉特克利夫（Ratcliffe）正式宣布，将申购“红魔”曼彻斯特联队（Man Utd）。

入主曼联17年的格雷泽家族（Glazers）去年11月考虑了所有的战略选项，包括对球会的新投资、出售或涉及球会的其他交易。而根据路透社报道，拥有化工巨擘英力士（INEOS）的英国亿万富翁拉特克利夫早在8月就表示有意收购曼联。

英力士星期二（1月17日）发声明说：“我可以证实我们正式投入（申购曼联的）程序。”

路透社对此询问曼联，这个20届英格兰顶级联赛冠军不愿置评。据英国媒体报道，拉特克利夫将在下个月正式提交报价，曼联最快在本赛季结束时易手。

曼联达沃斯设豪华会场

本周在达沃斯举行的世界经济论坛引来全球各地的亿万富豪和首席执行长出席，曼联这段期间在达沃斯设置豪华会场接待赞助商和商业伙伴，同时引发球会借机吸引潜在买家的推测。

担任球会大使的曼联前门神彼得·施迈歇尔（Schmeichel）接受法新社访问时为旧东家辩护说：“我们向来说我们是全球最大体育品牌之一，若要巩固这一点，我们就必须出现在像这样的地方（达沃斯）”。

对于自己属意曼联花落谁家，他说：“球会易手会改变现状吗？我想球迷共同拥有球会才会带来真正的改变，但我想这应该不可能。曼联太大了。”