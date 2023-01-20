前短跑奥运冠军博尔特 逾千万美元投资被骗

（金斯顿综合电）世界上最快的男人，也逃不过金融骗子的黑手。

根据牙买加当地媒体的报道，前短跑奥运冠军尤塞恩·博尔特（Usain Bolt）最近遭遇了上千万美元的财务损失，他一个投资账户中的1270万美元（约1689万新元，1美元兑1.32新元，下同）不翼而飞，只剩下1万2000美元。

博尔特的代表律师戈登（Gordon）确认了这项消息，并在星期二（1月17日）接受路透社的访问时说：“如果公司不偿还这笔钱，我们将告上法庭。这真的非常令人失望，我们希望这件事能得到解决，博尔特先生能收回他的钱并且安心生活。”

戈登还说，这个投资账户旨在作为这位八面奥运会短跑金牌得主和其父母的养老金。

据了解，涉嫌私吞博尔特资产的是一家以牙买加首都金斯顿为基地的股票与证券有限公司，这家公司在12日发表文告声明，已意识到一名前雇员的欺诈活动，他们已将此事提交给执法部门，并已采取措施保护资产和加强程序。

不过，该公司对于媒体之后的提问都没有给予回应。

牙买加警方表示他们已开始调查该公司，牙买加财政部长克拉克也承诺执法当局会将所有涉嫌欺诈活动者绳之以法。

现年36岁的博尔特在2016年里约奥运会完成了100米和200米三连冠的霸业后，就于隔年宣布退役。至今，他仍是这两个短跑项目和4X100米接力的世界纪录保持人。