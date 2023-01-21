利雅得全星队4比5不敌PSG

（利雅得综合电）由利雅得胜利队（Al-Nassr）与利雅得新月队（Al-Hilal Saudi）球员组成的利雅得全明星队星期四（1月19日）在沙特阿拉伯举行的一场友谊赛上4比5不敌法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）。刚加盟利雅得胜利队的葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在比赛中梅开二度，但无奈无法助球队取得胜利。

这场比赛很可能是当今足坛两大巨星罗纳尔多与梅西（Messi）的最后一次交锋，两人在球会赛与国际赛上对抗了14载，多次在西甲联赛、欧冠赛与国家队比赛上交手。随着罗纳尔多加盟沙特球会，往后他们没有太多机会在赛场上见面。

群星云集的PSG在开赛后3分钟就发动攻势，内马尔（Neymar）挑传梅西，后者面对门将轻巧挑射破门，为球队建立1比0的领先优势。罗纳尔多随后第34分钟在罚球点上为利利雅得全星队扳平比分。

第39分钟，PSG的贝尔纳特（Bernat）作为防线上的最后一名防守球员刻意放倒对方的进攻球员达瓦萨里（Dawsari），被裁判直接红卡罚下，PSG陷入少一人的不利局面。即使如此，马尔基尼奥斯（Marquinhos）还是在第43分钟为PSG重建领先优势，罗纳尔多在上半场伤停补时第6分钟再为利雅得全星队追平比分。两队以2比2结束前45分钟的战斗。

两队在下半场延续上半场的进攻节奏，拉莫斯（Ramos）在第53分钟为PSG立功，利雅得全星队的张贤秀三分钟后头球破门，比分再次来到3比3僵局。姆巴佩（Mbappe）与埃基提克（Ekitike）随后接连进球，PSG以5比3锁定胜局，塔利斯卡（Talisca）在球赛结束前为利雅得全星队收复一城。

PSG主帅加尔蒂（Galtier）赛后说：“在一个宏伟的体育场，令人难以置信的气氛下，我们看到了很多进球”

“今晚，我们在一个热闹的体育场比赛，得到了很多支持。我很喜欢他们（球迷）向球场上众多明星致敬的方式。”