虽4比2逆转胜 不满曼市“送”热刺两球 瓜帅批球员没饥饿感

（曼彻斯特路透电）继北伦敦同城战完败给对手阿申纳（Arsenal）后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）在本地时间星期五（1月20日）凌晨的英格兰超级联赛再次遭遇重挫，丢掉半场的两球优势，2比4不敌上届冠军曼市（Man City）。

虽然成功扭转战局，缩小与领头羊“炮兵”阿申纳的差距，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对球队的表现仍不满意，认为在过去五个赛季赢得四次联赛冠军后，球员产生了自负的心理，缺乏饥饿感。

他说：“我们送给了他们第一个进球，第二个进球更是荒谬。”

“我们缺乏对胜利的追求和渴望，我们很幸运，不过如果不改变，我们会掉分。”

库卢塞夫斯基（Kulusevski）与埃默森·罗亚尔（Emerson Royal）在上半场结束前短短三分钟内为热刺连进两球，而这两个进球也导致主场球迷在半场时向曼市喝倒彩。瓜迪奥拉呼吁球迷给予球队更多的支持。他说：“他们喝倒彩是因为我们在输球，也许我们的球队也一样，我们或许对在五年内赢得四次英超联赛感到非常自在。”

在0比2落后上半场后，曼市在下半场展开反击，阿尔瓦雷斯（Alvarez）、哈兰德（Haaland）各进一球，马赫雷兹（Mahrez）更是梅开二度，为球队以4比2扭转战局，取得最后胜利。

瓜迪奥拉说：“对于最后的赛果，我们不能否认感到非常高兴，不过我们离原来的水平还很远。”