失误连连再负昆拉武特 骆建佑止步印度公开赛

我国羽毛球头号男单骆建佑终究还是打不过克星昆拉武特，不过这次在印度公开赛复赛中，骆建佑更多是输给了自己。他犯下多次主动失误，频频送分，在这场星期五（1月20日）晚上的比赛中，于39分钟内以12比21、17比21落败，吞下和这名泰国一哥交锋的五连败。

尽管骆建佑是三号种子，而昆拉武特是八号种子，但骆建佑在昆拉武特面前完全不占优势，过去四次交锋都输球，包括上周在马来西亚公开赛复赛三局败北。

骆建佑首局带着11比7的优势进入间歇，但休息后他似乎为了更快推进比赛，主动失误变多，让昆拉武特打出了一波12比0。到了后段，骆建佑也有可能因落后太多而战术性放弃这一局，首局12比21落败。

骆建佑次局尝试放慢节奏，但或因多拍和吊球不是他的强项，起初2比5落后。随后他积极追分，以11比10领先进入间歇。但过后他的失误率仍偏高，多次回球出界，最后连续两周都在八强输给昆拉武特。

对于发挥失常，骆建佑赛后仅简单表示：“没有太多想说的，比赛里有起起落落很正常。我只需要平缓思绪一段时间，反思后再尝试努力。”

我国羽将就此结束印度公开赛征途，不过世界羽坛农历新年不歇息，下星期二（1月24日）起还有印度尼西亚大师赛。我国球员预计将在大年初一（1月22日）从印度启程飞赴印尼准备比赛，也简单地度过农历新年。

印度公开赛其他成绩方面，中国奥运女单冠军陈雨菲因得了肠胃炎，上吐下泻还发烧，被迫退赛，让泰国对手素尼达·革通晋级四强。陈雨菲的队友王祉怡同样得了肠胃炎。她在前一天对美国女将张蓓雯的比赛中，输掉首局并在次局3比11落后的情况下退赛。

丹麦的杰姆克也在星期五对同袍兼世界冠军安赛龙时受伤，在8比16落后时退赛，并坐轮椅下场。