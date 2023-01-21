苦战近六小时至凌晨4时 默里炮轰澳网赛程安排不当

凌晨4时才完赛，英国选手默里炮轰主办方赛程安排不当，但澳网总监泰利认为，在巨星云集的澳网，难免会经历这样的时刻。

（墨尔本综合电）英国前世界首号球员默里（Murray）在澳大利亚网球公开赛男单次圈经过马拉松式的比赛，战至澳洲时间星期五（1月20日）凌晨4时零5分才艰难晋级。

他赛后炮轰主办方赛程安排不当，但澳网总监认为在巨星云集的澳网，难免会经历这样的时刻，没必要修改赛程。

默里此役耗时5小时45分钟，在大比分0比2落后的情况下连扳三盘，最终以3比2逆转比自己小10岁的澳洲本土球员科基纳基斯（Kokkinakis），晋级男单32强。五局比分为4比6、6比7（4比7）、7比6（7比5）、6比3和7比5。

该场比赛也创下澳网史上第二晚结束的比赛纪录，澳网最晚的完赛纪录是在2008年，当年澳洲选手休伊特（Hewitt）与塞浦路斯选手巴格达蒂斯（Baghdatis）战至当地时间凌晨4时34分。

赛后，35岁的默里炮轰主办方的赛程安排，称凌晨4时才打完比赛不符合常理，“我不懂这样的赛程安排对谁会有好处，简直就是一场闹剧。”

他补充说：“一些人第二天还需要工作。如果我的孩子担任比赛的球童，他们凌晨5点才回到家，作为父母，我会很生气。”

默里也认为，自己尊重比赛规则，但比赛打到凌晨三四时，又不准让人上厕所，这简直是个笑话。“这是不尊重你自己、不尊重球童、不尊重球员，这太荒谬了。”

然而，澳网赛事总监泰利（Tiley）事后并没有想要改变赛程的意愿。他在做客当地节目《今日秀》时表示，球员需要在14天内完成这项赛事，“所以你没有太多的选择”。

他解释说：“两周时间内进行25个时段的比赛，成千上万的球迷会来到比赛现场，观看世界上排名前500的球员在这里比赛，你肯定会经历这样的时刻。”

至于默里的这场比赛，泰利称这是一场史诗级的比赛，没有人会想到会持续近六个小时，类似情况并不经常发生，主要是因为当地近期出现极端高温和持续的降雨，才导致一些比赛有所延误。

爆冷不敌科尔达 梅德韦杰夫止步32强

澳网星期五继续进行第三轮的赛事，世界排名第八的俄罗斯选手梅德韦杰夫（Medvedev）0比3爆冷不敌世界排名第31的美国选手科尔达（Korda），止步32强，三局比分为6比7（7比9）、3比6和6比7（4比7）。

希腊好手西西帕斯（Tsitsipas）三盘（6比2、7比6和6比3）轻取荷兰球员格里科斯普（Griekspoor），日本好手西冈良仁同样三盘（7比6、6比3和6比2）拿下美国球员麦克唐纳（McDonald），顺利晋级16强。

女单方面，赛会首号种子伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）两局（6比0和6比1）淘汰西班牙选手克里斯蒂娜·布萨（Cristina Bucsa），美国的七号种子可可·高芙（Coco Gauff）同样直落两盘（6比3和6比2）战胜同僚伯纳达·佩拉（Bernarda Pera），顺利晋级16强。