【印度羽毛球公开赛】泰国羽将昆拉武特三局“屠龙”夺冠

来自泰国的三届世青赛冠军昆拉武特星期日（1月22日）在印度羽毛球公开赛（超级750赛）发挥神勇，以2比1力克世界第一的安赛龙夺得冠军。

丹麦名将安赛龙自2021年3月的全英赛决赛后再也没在决赛输过球，此役迎战交手记录占优的泰国新星昆拉武特，安赛龙的杀球和进攻不像过去那样压制住昆拉武特，后者激战一番后以22比20、10比21、21比12胜出。

21岁的昆拉武特目前世界排名第八，他过去六次在巡回赛与安赛龙交手无一胜绩，且都直落两局被击败。此役第七次交手，泰国球员以扎实的表现加上较少失误，让安赛龙无法发挥优势，最终胜出。

昆拉武特是三届世界青年锦标赛金牌得主，印度站冠军是他成年后在巡回赛赢得的最高级别冠军，他在去年的世锦赛也晋级过决赛，不过当时不敌安赛龙。我国羽将骆建佑也角逐了这项赛事，他在八强战直落两局不敌昆拉武特，他星期日已抵达印度尼西亚，与队友杨佳敏（女单）、许永凯／陈薇涵（混双）以及金羽佳／黄嘉盈（女双）备战星期二（24日）开打的印尼大师赛，首圈对手是中国球员李诗沣。

不得不提的是，上周在马来西亚公开赛夺冠的五个单项球员皆为世界第一，隔一周来到印度，世界排名第一的球员全都落马。

头号女单山口茜与来自韩国的次号种子安洗莹大战三局，21比15、16比21、12比21败北。中国队的陈清晨（女双）和王懿律（混双）皆因严重腹泻退赛，因此世界排名第一的陈清晨／贾一凡与日本组合松山奈未／志田千阳没有比赛，后者夺冠。

奥运冠军组合王懿律／黄东萍也无缘冲击冠军，日本对手渡边勇大／东野有纱不战而胜。

男双方面，马来西亚新科世锦赛冠军谢定峰／苏伟译遭最近表现出色的中国男双梁伟铿／王昶逆转，比分为21比14、19比21、18比21。