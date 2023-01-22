【澳网】世界第一女单伊加意外出局 伊琳娜与叶连娜创历史性佳绩

世界排名第一的波兰好手伊加·斯瓦泰克在星期日（1月22日）的澳大利亚网球公开赛中止步女单第四圈，她直落两盘被哈萨克斯坦女将伊琳娜·莱巴金娜淘汰。

伊加与伊琳娜的对决是当天的焦点战，前者是2022年法国公开赛和美国公开赛冠军得主，后者则在去年的温布登锦标赛封后。在这场大满贯冠军的较量中，伊加的发球状态远不如对手，伊琳娜最终以两个6比4胜出，成为历来首位打入澳网八强的哈萨克斯坦球员。

伊加去年有段时间曾压制各个好手将多项赛事冠军收入囊中，不过自去年年终总决赛到年初的联合杯再到本届澳网，她已接连输给其他顶尖好手，发球是她最大的致命伤。

无缘澳网八强，波兰好手伊加赛后心情低落。（法新社）

伊加赛后说：“她（伊琳娜）的发球一如既往，我也想把压力还给她，但今天的一发不奏效，我很难在发球局拿分。”

此役战罢，伊琳娜的下一战对手又是前大满贯冠军得主——来自拉脱维亚的叶连娜·奥斯塔朋科。2017年法网冠军叶连娜较早时也淘汰了夺冠热门，她以7比5、6比3打败美国新星可可·高芙，成为史上第一位晋级澳网复赛的拉脱维亚球员。

男单方面，高排位种子球员奥热-阿利亚西姆（加拿大）和胡尔卡奇（波兰）相继落马。

来自美国的科尔达继续他的黑马之旅，他在第三圈打败来自俄罗斯的前赛会亚军梅德韦杰夫后，在第四圈以3比6、6比3、6比2、1比6、7比6（10比7）击败10号种子胡尔卡奇，接下来将对阵另一名俄罗斯球员卡恰诺夫。

而六号种子奥热-阿利亚西姆也难逃逆转命运，他被捷克球员莱赫奇卡以4比6、6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）击败。