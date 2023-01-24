炮兵连续13场不败 半程握有五分优势

恩凯蒂亚赫最后关头进球，炮兵联赛连续13场不败，半程后五分领跑，并少赛一场。

（伦敦综合电）凭借比赛结束前的进球，“炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期一凌晨（1月23日）的英格兰超级联赛上以3比2力挫“红魔”曼联（Man Utd），完成本赛季前半段的赛程（19场），并且累计50个积分。

这已经是炮兵的连续第13场联赛不败，目前在积分榜上领先次席的曼市（Man City）五分，并且有一场比赛在手，只要后半段的比赛不掉链子，这支北伦敦球队很有机会赢得自2003至2004年赛季后的首个英超冠军。

客场作战的红魔在开赛后17分钟拔下头筹，拉什福德（Rashford）为球队建立领先优势。恩凯蒂亚赫（Nketiah）在七分钟后为炮兵收复失地。

萨卡（Saka）在第53分钟的进球令炮兵反超比分，利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）六分钟后为曼联再次扳平比分，恩凯蒂亚赫在比赛结束前为炮兵攻入关键进球，为球队取得3比2的最后胜利。

阿特塔：没有比这更好的胜利

从比赛初始的落后，到最后关头的逆转胜利，炮兵主帅阿特塔（Arteta）表示没有比这更好的胜利了。

他说：“有很多的激情，高水平的表现，没有比这更好的了。经过对垒托特纳姆（Tottenham）的北伦敦德比战后，对阵这支球队并按照我们的方式踢球。尤其是下半场，表现令人难以置信。”

虽然在比赛中面对不少的挑战，阿申纳球员在最后阶段表现得非常成熟，用他们的强度压制住了曼联。

阿特塔说：“我们既镇定又坚定。我们管理了比赛中的关键时刻。我们从不恐慌。我们一直相信自己可以赢下比赛”

本赛季开始前从曼市加盟阿申纳的乌克兰后卫津琴科（Zinchenko）透露，当他刚加入球队时告诉队友球队具备了争冠机会，一些队友认为这是个笑话，不过现在大家都认为这是个可完成的任务了。

他说：“老实说，当我刚到这的时候，我看到了这支球队的素质。当然，我之前已经知道阿申纳，认识队里的所有人，不过我认为在赛场上我们能取得更大的成就。”

“我开始在更衣室讲话，说：‘伙计们，忘记前三名或其他什么，我们须要考虑冠军头衔。’当时有人大笑，不过现在没有人笑了，这已经是大家的梦想。”

“当然，我们还有很多场比赛要踢，大家看到曼联复苏了，曼市一直是强大的对手，让我们看看接下来会发生什么，我们须要一步一步来。”

滕哈格：球员须改变心态

这已经是曼联连续第二场比赛因为球赛最后关头的失球掉分，在上一轮比赛，他们也因为在伤停补时让对手进球，而与水晶宫（Crystal Palace）踢成1比1平局。

主帅滕哈格（ten Hag）说：“现阶段我很生气。我告诉了球员，如果要赢得奖杯，就必须改变心态，因为你不可能在顶级比赛中犯下三个如此大的错误导致球门失守，尤其是最后一个失球。

“你必须在这时间点上感受比赛。一分是当时所能拿的最高积分，你就必须拿下这一分，你不能在顶级联赛中放弃这样的目标。”