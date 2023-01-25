骆建佑印尼大师赛遇中国新星李诗沣 混双夫妻档许永凯陈薇涵退赛

我国头号混双组合许永凯／陈薇涵因个人因素临时退赛，新加坡羽毛球队在印尼的代表团队只剩下骆建佑（男单）、杨佳敏（女单）和金羽佳／黄嘉盈（女双）。

我国羽毛球队在农历新年期间马不停蹄地征战，他们在印度度过年除夕后，初一开始在印度尼西亚继续过年。头号男单骆建佑将于星期三（1月25日）开启印尼大师赛（超级500赛）首战征程，对手是中国新星李诗沣。

世界第八位的骆建佑在上两周的马来西亚公开赛（超级1000赛）和印度公开赛（超级750赛）均止步八强，他本周转战雅加达，盼能取得更好的成绩。

骆建佑将与李诗沣争夺次圈资格，后者目前排名世界第22位。尽管我国羽将在交手记录上以3胜0负占上风，不过李诗沣的实力渐渐提升，骆建佑最后两次与他交手都是险胜。

两人在马国公开赛较量时，李诗沣利用拉吊控制骆建佑的节奏，尝试压制他的速度和进攻。不过他在技术细节上做得不够到位，实力更好的骆建佑凭借丰富的比赛经验拿下胜利。

骆建佑被分在下半区，潜在对手是“马来西亚一哥”李梓嘉和台湾好手周天成。上半区实力最强的安赛龙已宣布退赛，主场作战的“印尼双子星”佐纳丹和金廷力争决赛席位。

首圈最大的看点是前世界首号球员、日本名将桃田贤斗和中国好手石宇奇的对决。桃田贤斗曾打遍天下无敌手，不过因伤病和状态等因素他过去一年表现挣扎，世界排名已滑落出前10。

而石宇奇则是失言风波遭禁赛后复出，他的表现有目共睹，不过上周提前遭遇丹麦奥运冠军安赛龙因此提前出局。

多名球员退赛

在印度比赛期间多名球员出现食物中毒症状而退赛，中国奥运冠军陈雨菲和队友王祉怡因急性肠胃炎退出印度站争夺，前者在来临印尼赛也弃权，王祉怡继续比赛。

退赛的种子球员还包括安赛龙和日本女双组合永原和可那／松本麻佑和混双组合渡边勇大／东野有纱。连续在马国和印度打入决赛的安赛龙在网上透露，由于他的身体还没准备下一站比赛，因此决定不参赛。

我国头号混双组合许永凯／陈薇涵也临时退赛，陈薇涵在社交媒体写道：“很不幸地由于个人原因我们本周会退出印尼大师赛，很难过无法在史纳延纪念体育馆比赛，不过我们会在印尼公开赛回到这里的。”

至此，新加坡在印尼的代表团队只剩下男女单骆建佑和女单杨佳敏，以及女双金羽佳／黄嘉盈。骆建佑和杨佳敏的比赛会在星期三开始，金羽佳／黄嘉盈则在星期二（24日）对垒赛会六号种子陈康乐／蒂娜（马来西亚），我国组合0比2不敌对手，遭淘汰出局。

杨佳敏在马国和印度都止步首圈，她这次将与丹麦的莱恩·克里斯托弗森争夺晋级资格。

SPOTV频道将从本地时间星期四（26日）上午10时开始直播赛事。