印尼羽毛球大师赛 骆建佑兔年旗开得胜 时隔两周再挫中国李诗沣

我国羽毛球头号男单骆建佑兔年首仗旗开得胜，以2比0击败中国新星李诗沣，晋级印尼羽毛球大师赛次圈。

在印度度过年除夕后，骆建佑马不停蹄飞往印度尼西亚，在星期三（1月25日）开启了印尼大师赛（超级500赛）征程。他在首圈赛对垒23岁的中国球员李诗沣，首局以21比14先下一城后，次局以21比16获胜，昂首挺进下一圈。

骆建佑在两周前的马来西亚公开赛首圈也对上李诗沣，后者当时利用拉吊控制骆建佑的节奏，尝试压制他的速度和进攻，骆建佑最终凭较丰富的比赛经验以21比19、23比21险胜。

但在星期三的比赛中，骆建佑除了第一局先丢一分外，其余的时间都处于领先位置。

骆建佑的防守一向很好，面对采取积极攻势的李诗沣，他总能见招拆招，一次更在转身后成功救球，赢得了全场掌声。

尽管第二局一度被对手追至16平，但李诗沣的犹豫不决，加上骆建佑在网前球的处理上更为出色，让比分逐渐被拉开，最终骆建佑以21比16锁定胜局。

这是两人历来第四次交手，而骆建佑至今保持了全胜纪录。

石宇奇“摘桃”晋级次圈

骆建佑将在次圈赛中对垒东道主选手奇科，后者在首圈赛艰难地以2比1逆转战胜从资格赛打起的印度小将拉贾瓦特晋级。虽然奇科占有主场之利，但他过去四次遇上骆建佑都铩羽而归，相信骆建佑在心理上仍占有一定的优势。

尽管李诗沣出局了，但中国另一名好手石宇奇却在星期三的男单重头戏中打败前世界第一的日本名将桃田贤斗，昂首晋级次圈。

两人在首局战得难分难解，比分差距一直维持在三分以内，最终由石宇奇以21比18拿下，但石宇奇在第二局开启了吊打模式，越战越勇，桃田贤斗的心态则明显出现问题，越打越没信心，胜负也早早失去了悬念，石宇奇最终以21比7强势晋级次圈。在“摘桃”成功后，石宇奇接下来将与五号种子、东道主选手金廷争夺复赛资格。