三球痛宰诺丁汉森林 曼联一脚踩进决赛

（诺丁汉综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在星期四（1月26日）凌晨的英格兰联赛杯第二场半决赛首回合，客场以3比0轻取英超对手诺丁汉森林（Nottingham Forest），基本上已一脚踩进了决赛。

诺丁汉森林在近七场联赛中仅负一场，本仗可说是带着满满的信心进入比赛，但没想到他们第六分钟就失守，而先声夺人的毫无意外是近来进球如麻的曼联翼锋拉什福德（Rashford）。

这名英格兰国脚自卡塔尔世界杯后便进入无敌状态，10场比赛已10球入账，而本场比赛，他更上演了精彩的个人秀，从后场左侧一路带球突入禁区后劲射破门。

本以为主队在上半场中途凭前锋斯里奇（Surridge）的进球扳平比分，可惜录像助理裁判（VAR）最终判斯里奇越位，进球无效。

上半场结束前一刻，曼联锋线新援韦霍尔斯特（Weghorst）在队友安东尼（Antony）的射门被挡后补射入网，将比分改写为2比0。

完场前最后两分钟，中场费尔南德斯（Fernandes）锦上添花，让曼联以3比0锁定胜局。

值得一提的是，诺丁汉森林上次在联赛对垒曼联也惨吞三个光蛋。

曼联主帅滕哈格（Ten Hag）赛后表示，非常满意球队的表现，他说：“我为我们的表现感到高兴，因为我们控制了90分钟的比赛”，但与此同时，他也提醒球员们：“有一刻比赛差点被改变，我们必须意识到这点，还须进步。”

谈到拉什福德，他则说：“在这种气氛和精神下，他（拉什福德）势不可挡。他可以在后场发挥创造力，也可以在前场做出一些疯狂的事情。”

“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）在较早前的另一场半决赛首回合，客场以1比0战胜南安普敦（Southampton），同样为晋级决赛奠定了基础。

喜鹊与红魔目前在英超同积39分排名第三和第四，两队极有可能从联赛斗到联赛杯决赛。