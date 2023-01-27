骆建佑次圈不敌印尼奇科 杨佳敏顽抗憾败丹麦莱恩

比赛进入第三天，不少男单种子已经提前打道回府，赛会三号种子骆建佑和五号种子金廷都止步次圈。我国女将杨佳敏首圈迎战世界排名比自己高的丹麦球员，最终1比2落败。

我国羽毛球队提前结束印度尼西亚羽毛球大师赛（超级500赛）征程，头号男单骆建佑在星期四（1月26日）下午举行的次圈0比2不敌东道主球员奇科，女单杨佳敏则在凌晨结束的首圈1比2败给丹麦球员莱恩·克里斯托弗森。

世界排名第八的骆建佑在交手记录上以4胜0负领先奇科，不过此役第五度较量奇科展现出绝佳状态，进入比赛后连连得分，拉开双方的比分差距。骆建佑虽在局间休息回来后找回手感并追回比分，但他在18比18时发生失误，连丢三分让奇科以21比18先拔头筹。

世界排名第23的奇科在这场比赛不惧骆建佑的快攻，并跟上节奏限制了后者的发挥，让骆建佑整场比赛处于落后劣势。我国羽将几个回球失误让奇科以11比3进入间歇，过后印尼球员趁胜追击将比分扩大至20比9。

背水一战的情况下骆建佑艰难挽救六个赛点，但还是无阻奇科最终以21比15拿下胜利。这是奇科职业生涯首次在巡回赛战胜骆建佑，他将两人的交锋记录改写至1胜4负。

奇科下一圈的对手是加拿大的杨灿，后者较早时以21比13、10比21、21比18淘汰日本的西本拳太。

在星期四凌晨进行的女单赛事中，世界第35的我国女将杨佳敏再次遭遇一轮游，这是她在过去八项赛事中第七次首圈出局。自去年8月的世界锦标赛开始，杨佳敏只在11月的德国海洛公开赛打进次圈，其余比赛都止步首圈。

对垒排名比自己高四位的丹麦球员莱恩，杨佳敏在56分钟的激战20比22、21比14、20比22落败。

中国好手石宇奇晋级八强

比赛进入第三天，不少男单种子已经提前打道回府，中国好手石宇奇与主场作战的赛会五号种子金廷展开巡回赛第八次对决，以21比19、21比16取得对金廷的第七场胜利。金廷唯一一次战胜石宇奇是在他解禁后参加的第一场比赛（世锦赛）。

石宇奇此前因失言风波被禁赛，去年8月才复出的他是种子球员都不想提前遇上对手，才打了八站比赛的他已收获了两个巡回赛冠军，涨分空间很大。他的世界排名目前已来到第27位。

石宇奇下一圈的对手是同袍陆光祖，后者以2比1打败法国球员托马·波波夫。

我国羽队在印尼站的比赛已结束，SPOTV频道会在本地时间星期五（27日）下午2时开始直播复赛。