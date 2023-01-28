直落三盘晋级决赛 乔天王离第22个大满贯仅一步之遥

澳洲网球公开赛

（墨尔本综合电）塞尔维亚选手乔科维奇（Djokovic）星期五（1月27日）在澳大利亚网球公开赛男子单打半决赛中以3比0淘汰美国选手保罗（Paul），成功闯进决赛。

他将向个人生涯第22个大满贯发起冲击。

本届赛事乔科维奇发挥非常稳定，先后横扫迪米特罗夫（Dimitrov）、德米纳尔（De Minaur）、卢布列夫（Rublev）等名将，而且都是直落三盘轻松获胜。

本场比赛，他同样直落三盘，以7比5、6比1和6比2淘汰美国选手保罗。

这是乔科维奇职业生涯第33次跻身大满贯决赛，第十次晋级澳网决赛。他在赛后说：“显然，你永远不知道球场上会发生什么……我原以为前四五局会打得很激烈，但在拿下第一盘后，我感觉更放松了，可以自由地发球了，也打得更有侵略性了。这是我今年目前打得最好的一场比赛。”

接下来乔科维奇将对阵希腊选手西西帕斯（Tsitsipas），如果乔科维奇能成功夺冠，他将在阔别半年后，再次重返世界第一。

与此同时，西西帕斯昨天3比1战胜俄罗斯选手卡恰诺夫（Khachanov），顺利晋级决赛。四盘比分为7比6（7比2）、6比4、6比7（6比8）和6比3。

伊莲娜将与阿丽娜会师女单决赛

本赛季西西帕斯的状态极佳，至今已取得10胜0负的战绩。他在赛后说：“我从小就梦想着有一天能在这个球场上与世界上最好的球员比赛，我非常高兴能进入决赛，让我们看看明天会发生什么。”

女子组方面，哈萨克斯坦新星伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）和白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）分别战胜各自对手，将在今天（1月28日）会师女单决赛。两名选手都是首次晋级澳网决赛。

伊莲娜和白罗斯名将维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）昨天（1月27日）上演了一场大满贯得主之间的对决。首盘双方一直战至“抢七”，伊莲娜以7比6（7比4）险胜，随后以6比3轻松拿下第二盘。阿丽娜则是以7比6和6比2直落两盘淘汰波兰女将玛格达·蕾妮特（Magda Linette），轻松晋级。