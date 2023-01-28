两将发威轻取马刺 快艇迎四连胜

NBA官方公布本赛季全星赛首发结果，快艇双核乔治和伦纳德均落选，但这并不没阻止两人率队38分大胜马刺，快艇迎来四连胜，慢慢步入正轨。

（路透电）洛杉矶快艇（LA Clippers）星期五（1月27日）主场138比100大胜圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），豪取常规赛四连胜。快艇双核此役迎来爆发，乔治（George）19投14中砍下全场最高的35分，伦纳德（Leonard）16投10中得到27分。

随着伦纳德伤愈复出，快艇近期的实力有了明显的改进。本场比赛，快艇首节便轰下41分，并取得16分的领先优势，半场结束更是将领先优势扩大至21分，伦纳德和乔治上半场合砍40分。第三节，马刺疯狂追分但无济于事，末节比赛提前进入垃圾时间，最终快艇轻松取胜。

东契奇脚踝受伤但无大碍

目前快艇暂居西岸第五位，领先达拉斯小牛（Dallas Mavericks）一个胜场，后者昨天在99比95战胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）的比赛中折损一名大将，东契奇（Doncic）开局不久左脚脚踝就受伤，庆幸并无大碍。

该场比赛开局仅五分多钟，东契奇在篮下被艾顿（Ayton）和约翰逊（Johnson）两人防守时，转身动作中似乎有一个膝盖严重向下弯曲的动作，支撑脚右脚没站稳，导致左脚踩到了对方球员的脚上，随后东契奇直接返回更衣室接受检验。事后医疗报告显示，东契奇的脚踝X光检查结果为阴性，这意味着他的伤势并不严重。

全星赛首发名单公布詹姆斯第19次入选

小牛主帅基德（Kidd）说：“东契奇看起来并无大碍，等到我们到达犹他州，估计会得到更多的信息。”小牛将在本周日上午做客犹他爵士（Utah Jazz）。

本赛季东契奇数据亮眼，场均33.8分、9.1个篮板和8.6次助攻，投篮命中率高达49.8%。

与此同时，NBA全星赛的首发名单也在昨天（1月27日）公布，西岸首发五人为詹姆斯（James）、柯里（Curry）、东契奇、约基奇（Jokic）和锡安·威廉姆森（Zion Williamson），东岸首发五人为“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）、塔图姆（Tatum）、杜兰特（Durant）、欧文（Irving）和米切尔（Mitchell）。

值得一提的是，这也是詹姆斯20个NBA赛季中第19次入选全星队，追平了贾巴尔（Jabbar），成为联盟历史上入选全明星最多次的球员，同时也是NBA史上唯一一个连续19次入选全星赛的球员。他将担任西岸全明星队长，东岸队长则是安特托孔波。

其他替补球员名单将在2月4日公布，替补阵容由NBA教练员来选择，全星赛正赛将于2月20日在盐湖城进行。