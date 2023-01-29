阿丽娜三盘逆转伊莲娜 首夺大满贯冠军

澳洲网球公开赛

白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）在澳大利亚网球公开赛女单决赛撑过首盘频繁失误的压力，以4比6、6比3、6比4三盘逆转哈萨克斯坦的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），夺下个人首座大满贯冠军，也是开年二连冠。

五号种子阿丽娜此前三次和22号种子伊莲娜交手都是在首盘赢球、次盘落败的情况下取得最终胜利。这场在本地时间星期六（1月28日）傍晚举行的决赛，虽然过程有所不同，但还是由阿丽娜笑到最后。阿丽娜今年状态神勇，在澳网前的阿德莱德国际赛也夺冠，带着女单10连胜且不丢一盘的成绩，首次闯入大满贯决赛。但她过去经常发球时失误送分，去年在55场比赛中就出现了428次双误，让她也自称是“双误女王”。

她在澳网决赛的发球则呈现两个极端，尽管出现的七次双误五次集中在首盘，但她也通过发球轰出17记爱司球（发球直接得分），成为制胜关键。相较之下，本届澳网的爱司球女王伊莲娜在决赛只打出九记爱司球。

输掉首盘后，阿丽娜在次盘找回感觉，只出现一次双误。虽然这一盘阿丽娜单看比分似乎胜得较轻松，实际上两人的比拼相当激烈，九局中有七局打到40比40平分。不过阿丽娜在关键分更胜一筹，将比赛带入决胜盘。

阿丽娜在决胜盘第七局率先破发，且第八局成功保发，以5比3抢占先机。她第10局拿到冠军赛点，却又开球双误，让局分来到40平。两人接着三次轮流占先，但都没能把握住。不过阿丽娜终于在个人第三次占先时，因伊莲娜回球出界，确定首夺大满贯，倒在地上激动落泪。

阿丽娜的世界排名也将在下周升上第二位。她在颁奖仪式中难掩兴奋，从美国网球名宿比利·简·金（Billie Jean King）手中接过冠军奖杯后坦言自己超级紧张。她说：“我想恭喜伊莲娜，过去两周打得很好。你是很出色的球员，希望我们下来会上演更多精彩比赛，更希望是在大满贯决赛。”

“我也要感谢我的团队，他们是澳网最疯狂的团队。我们去年经历了很多起起伏伏，也都很努力，这个奖杯也是你们应得的。这（夺冠）是为了你们多过我自己。”

较后结束的男双方面，非种子的东道主外卡选手库布勒尔（Kubler）和土方凛辉一黑到底，在决赛中直落两盘，以6比4、7比6（7比4）战胜同样是非种子的跨国组合、摩纳哥的尼斯（Nys）及波兰的杰林斯基（Zielinski），让澳大利亚连续两年拿下澳网男双冠军。

这是库布勒尔和土方凛辉首次搭档，两人在夺冠之路上共淘汰了三支种子队。