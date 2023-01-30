热刺红魔各轻取对手 晋级英足总杯第五圈

（普雷斯顿综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）韩国球星孙兴慜找回进球靴，在本地时间星期天（1月29日）的足总杯第四圈赛完成双响，协助球队以3比0轻取普雷斯顿（Preston），晋级第五圈比赛。“红魔”曼联（Manchester United）也在另一场比赛3比1拿下雷丁（Reading）晋级。

贵为上赛季的并列英超最佳射脚，孙兴慜本赛季却一直找不到状态，陷入进球荒，不过在这场足总杯赛，这名韩国球星在下半场开始后五分钟禁区外远距离起脚，为热刺打破僵局。这也是孙兴慜自去年10月中后的第二个进球。

19分钟后，孙兴慜再有佳作，在队友佩里西奇（Perisic）禁区前沿做球下，他插上急停摆脱防守后为球队攻入第二个进球，锁定胜局。

热刺在这场足总杯赛没有排出最强阵容，主力前锋凯恩（Kane）坐上板凳，刚从西甲球会比利亚雷亚尔（Villarreal）租借过来的荷兰前锋丹朱马（Danjuma）在球赛第71分钟候补上场，并在第87分钟攻入比赛的最后一个进球，为热刺取得3比0的大胜。

在曼联主场对垒雷丁的比赛上，两队在以0比0结束上半场的战斗后，卡塞米罗（Casemiro）在下半场短短四分钟内梅开二度，为曼联打开局面。第55分钟，安东尼（Antony）右路直塞，卡塞米罗冲入禁区后挑射破门，打破僵局。三分钟后，刚刚替补出场的弗雷德（Fred）在禁区弧顶横敲，卡塞米罗迎球抽射，将优势扩大至2比0。

随后，雷丁前锋卡罗尔（Carroll）在第60与第65分钟接连被亮黄卡，遭红卡罚下。弗雷德在对手少一人下再添一球。雷丁在第72分钟凭借角球，中卫姆本格（Mbengue）抢点头球扳回一城，不过改变不了败局。

除了热刺与曼联，其他英超球队也都在前天（1月28日）的本轮比赛顺利过关，只有富勒姆（Fulham）与英冠的桑德兰（Sunderland）踢成1比1平局。

莱斯特（Leicester）以1比0淘汰沃尔索尔（Walsall），利兹3比1击败阿克灵顿（Accrington），南安普敦2比1力挫布莱克浦（Blackpool）。