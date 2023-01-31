反超中华台北 我国巧固球女队荣登世界第一

新加坡巧固球总会会长林子轩希望能借这个机会提高本地人对这项运动的认识，同时也希望有朝一日巧固球能够登上国际大赛舞台。

反超中华台北，我国巧固球女队首次荣登世界第一，创造历史。新加坡巧固球总会会长林子轩希望借这一成绩提高新加坡人对这项运动的认识，鼓励更多人参与到巧固球运动当中。

根据国际巧固球协会2023年1月1日发布的最新消息，我国巧固球女队以165.65分的积分荣登世界第一，卫冕冠军中华台北以156.80分滑落至第二位，瑞士则是以141.38分排名第三。

男队方面，中华台北以187.70分稳居世界第一，意大利以163.25分居次，我国则是以139.73分排名第三。

直到接近一个月后，新加坡巧固球总会才在脸书上发布这个喜讯。据我国巧固球总会会长林子轩透露，上星期五（1月27日）当他在翻阅脸书时看到国际巧固球协会公布了2023年的最新世界排名，结果意外发现女队荣登世界榜首。在与同事兼队员黄靖柳确认后，两人欣喜若狂，立刻与团队分享喜讯。

林子轩坦言，巧固球在本地并不是一项热门运动，因此希望能借这个机会提高本地人对这项运动的认识。他也透露，总会拥有的资源有限，导致运动员难免要自掏腰包出国参赛，“虽然有协会的补贴，但我们的团队还是经常需要支付自己的机票、住宿和费用。”

“目前巧固球虽然没有出现在奥运会甚至东南亚运动会中，但我们希望有一天这一愿望能够实现。”

黄靖柳则认为，能够以世界排名第一的身份去参加世界巧固球锦标赛，肯定会给运动员带来更多的信心。同样身为我国巧固球青年队教练的黄靖柳也说：“这样的成绩能够激励我继续指导年轻球员，向他们传授知识和技能。不论是在直接收生制度还是性格发展方面，希望巧固球可以帮助他们在生活中走得更远。”

巧固球在2002年被引入新加坡，2006开始盛行，成为校园热门运动之一。据新加坡巧固球队总教练洪建辉透露，当年我国教育团队偶然接触到巧固球，参加了教练班课程，随后觉得这个运动很特别，便将这项运动带入了新加坡。在本地中学和初级学院积极推广后，本地大学也成功组织起了巧固球球队。

2022年，女队在马来西亚新山举行的亚太巧固球锦标赛中击败世界冠军中华台北，首次夺冠。同时青年女队也在同年赢得亚太青年巧固球冠军。男队2022年则是在这两项赛事中收获第二名。

今年，我国巧固球战队将继续积极训练，备战在我国举行的世界青年巧固球锦标赛（7月13日至16日）和东南亚巧固球锦标赛（7月17日至18日），以及今年8月2日至5日在捷克布拉格举行的世界巧固球锦标赛。

巧固球运动介绍

巧固球（Tchoukball）起源于1970年代，由瑞士生物学家布兰德博士（Hermann Brandat）发明。巧固球最初定义为一项和谐及没有身体接触的社交运动，首要规则是双方球员不能有丝毫肢体碰撞，甚至不能在对手传球时进行任何拦截动作。不过，球员在握球时不能像橄榄球一样带着球跑，最多只能走三步，随后球就须脱手。若传球过程中落地，控球权将转让给对方。由于在传球时不能进行任何拦截，所以一方最多只能传三次球就必须进攻。

巧固球的主要得分方式是进攻方将球击向反弹网，若防守方无法接住反弹回来的球，让球碰到地面，进攻方就得到一分。倘若防守方顺利接球，比赛的进攻权将转换。

除此之外，巧固球比赛另有三条重要规则。第一，防守球员在试图接住反弹回来的球时，进攻方不能有任何阻挠动作，而且也不能去接反弹回来的球，必须完全让防守方凭借团队的配合和快速的反应接球。

第二，巧固球允许双方从球场两端的反弹网得分，并不像篮球、手球或足球，没有所谓自己的半场。不过，双方加起来最多只能连续在一端进攻三次，若是无法得分，就必须朝另一端进攻。

第三，进攻方在“攻网”时无法击中反弹网，而球直接落到禁区内、球场外，或自己身上，那防守方将自动获得一分。换句话说，选手在攻网时讲究的是技巧，不是蛮力。倘若在进攻时一味地注重力量或刁钻的反弹角度，反会导致自己失分。