我国混双许永凯陈薇涵今冲刺泰国大师赛

新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵上周因个人原因缺席印度尼西亚羽毛球大师赛（超级500赛），他们本周将出战泰国大师赛（超级300赛），首圈对手是来自台湾的资格赛球员邱相杰／林筱闵。

许永凯／陈薇涵是本届赛会七号种子，他们此役被分在上半区。由于头号种子陈健铭／赖沛君（马来西亚）退赛，我国组合的潜在对手是四号种子印尼组合里汉／阿尤和五号种子韩国组合徐承宰／蔡侑玎。

世界排名第19位的许永凯／陈薇涵和排名第72的对手邱相杰／林筱闵的比赛本地时间星期三（2月1日）下午进行，这是双方首次在巡回赛交手。

星期二（1月31日）进行的赛事，我国男单许家维在资格赛不敌韩国球员全奕陈无缘晋级正赛，女单努尔因斯利亚则以21比10、21比15打败印度的可尤拉·莫帕迪顺利闯进正赛，今天将迎战泰国女将素尼达·革通。

亚洲混合团体赛 我国与中韩同组

我国头号男女单骆建佑和杨佳敏没有角逐泰国大师赛，他们的下一场比赛是本月14日开打的亚洲混合团体锦标赛，这项赛事是苏迪曼杯混合团体锦标赛的资格赛。

亚团赛会在迪拜举行，抽签结果星期二出炉，我国与中国、韩国还有乌兹别克斯坦同组，四支球队会进行循环赛，最终只有打进四强的才会拿到苏杯资格。由于中国是上届冠军，因此他们已自动入选，他们此役派出的大多数是二队队员，主力球员中只有黄东萍和赵俊鹏参赛。

韩国队也收起世界排名靠前的球员，只让小将前往迪拜参赛，主力尽出的新加坡队若把握好这个机会将有望搭上苏杯列车。本届苏杯今年5月14日在苏州举行，这项比赛与柬埔寨东南亚运动会撞期。