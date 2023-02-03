红魔再砍森林 距联赛杯仅一步之遥

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man Utd）在本地时间星期四（2月2日）的英格兰联赛杯半决赛次回合上，再以2比0击败诺丁汉森林（Nottingham Forest），以两回合5比0的悬殊比分踏足决赛，会师英超新贵“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），争夺奖杯。

红魔与喜鹊的联赛杯决赛将在2月26日在温布里球场点燃战火。首回合3比0大比分领先后，马夏尔（Martial）与弗雷德（Fred）星期四在下半场短短三分钟内接连立功，为球队取得次回合的2比0胜利。

自2017年莫里尼奥（Mourinho）率领红魔捧杯后，曼联就一直与这座奖杯无缘，期间更有三名主帅离职。滕哈格（Ten Hag）领军的第一个赛季，球队目前距离奖杯只有一步之遥。对于在红魔的首个赛季就处于夺冠边缘，滕哈格说：“我认为我们有一支很优秀的队伍，所以我们得要求并维持在高水平，每一场比赛都拿出这样的表现。”

“我们是曼联，当你是曼联的球员，就必须拿出匹配的水平。”

替换球员改变战局

因为首回合赛已经建立三球优势，滕哈格在次回合比赛大幅轮换球员，更换了多达六名上周末足总杯的首发球员，主力前锋拉什福德（Rashford）也坐上了板凳。

在战斗了60分钟仍陷在0比0的僵局后，腾哈格在球赛第62与63分钟先后换上了拉什福德、桑乔（Sancho）与马夏尔，取得立竿见影的效益。自去年10月开始，桑乔就因为生理与心理问题而缺勤比赛。

对于替换球员所带来的成效，滕哈格表示球队要夺得冠军，所有球员都得做好战斗准备，“这个赛季至今，我们不得不做出很多妥协。现在，希望所有人都能上场比赛。”

“如果要赢得奖杯，我需要所有人都能出赛，今晚大家都看到了板凳上球员所能带来的活力。”