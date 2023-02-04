詹姆斯料成NBA历史得分王 现保持者贾巴尔将到场见证

（洛杉矶综合电）洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）球星詹姆斯（LeBron James）距离成为美国职业篮球联赛（NBA）史上得分最高人越来越近，现纪录保持者贾巴尔（Kareem Abdul-Jabbar）将会在接下来两场湖人队主场赛现场观战，见证这历史的一刻。

湖人队在本地时间星期五（2月3日）早上，凭借戴维斯（Davis）在球赛最后35.3秒的关键投篮，以112比111险胜印第安纳溜马（Indiana Pacers），戴维斯拿下全场最高的31分，詹姆斯则拿下26分，只须要再拿63分，这名湖人球星将超越贾巴尔，成为NBA史上得分最高的球员。

湖人接下来将客场挑战新奥尔娘鹈鹕（New Orleans Pelicans），詹姆斯在这场比赛创造历史的机会不高。湖人之后回返主场迎接俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）与密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）的挑战。这两场比赛是詹姆斯最有可能成为NBA史上第一人的比赛。

据接近贾巴尔人士的消息说，这名NBA名宿纵使与詹姆斯的关系不佳，仍将赴现场见证自己保持了近40年的纪录被刷新。贾巴尔曾批评詹姆斯表示接种冠病疫苗是个人选择的说法，并称詹姆斯在场上的庆祝动作为“愚蠢和幼稚”。

另外在去年9月，当被问及可能刷新贾巴尔纪录以及自己与这名名宿关系时，詹姆斯给出了“没有想法，也没有关系”耐人寻味的回答。这已经是詹姆斯闯荡NBA的第20个赛季，这名38岁老将曾经四次夺得总冠军，场均得分接近35分。

在全星赛方面，费城76人（Philadelphia 76ers）中锋恩比德（Embiid）与孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）后卫莫兰特（Morant）入选候补名单。

全星队的首发球员由球迷、球员与媒体选出，候补球员则由球队总教练挑选。东西两岸各可有两名后场与三名前场球员，另外两张外卡则不受位置限制。