埃弗顿换帅立竿见影 终结阿申纳13场联赛不败

“太妃糖”埃弗顿（Everton）“换帅如换刀”，凭借后卫塔尔科夫斯基（Tarkowski）一锤定音，在英超主场1比０爆冷狙击领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal），终结后者13场联赛不败战绩。

排名倒数第二且各项赛事10场不胜的埃弗顿在上轮输给西哈姆（West Ham）后换帅，由前伯恩利（Burnley）的戴奇（Dyche）取代兰帕德（Lampard）。

和前几场一样，不少埃弗顿球迷在场外抗议球队高层的不作为，拉横幅怒斥“董事会全是骗子”。埃弗顿是英超中唯一没有在冬季转会期有任何引援的球队。最接近的转会目标、比利亚雷亚尔（Villarreal）边锋丹朱马（Danjuma）更是在完成体检和拍摄工作后，被托特纳姆（Tottenham）“截胡”。

面对领头羊阿申纳，原本预计凶多吉少的埃弗顿却展现出许久未见的气势。在上半场控球率仅25%的情况下，他们通过快速反击创造出更多机会，多次角球让炮兵后防备受压力，让球迷相当欣喜。只不过他们欠缺临门一脚，前锋卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）和中场杜库雷（Doucoure）有几次头球或射门良机都差之毫厘。

本季以九球成为阿申纳首席射脚的恩凯蒂亚赫（Nketiah）上半场有一脚好机会射成冲天炮。边锋萨卡（Saka）也有一脚凌空低射被埃弗顿后卫科迪（Coady）在门前解围。

易边再战后，阿申纳在第59分钟换上两名新援约尔吉尼奥（Jorginho）和特罗萨德（Trossard），增加中前场创造力，但埃弗顿却在一分钟后泼了炮兵一桶冷水。

和戴奇继伯恩利后再续前缘的后卫塔尔科夫斯基通过角球在后点头球破门，攻入他去年7月加盟埃弗顿后的第一个进球。

特罗萨德第78分钟的劲射过于居中，被埃弗顿门将皮克福德（Pickford）挡出。萨卡、津琴科（Zinchenko）等人下来的射门也偏出球门，让炮兵继上周足总杯被曼市（Man City）淘汰后，吞下二连败，也让后者见到缩小分差的机会。埃弗顿取胜后积18分，在本报截稿时跳出降级区。不过他们即使过后被其他队超越，经过这场比赛，还是能让球迷看见保级的曙光。