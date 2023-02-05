隔两周再战曼市热刺力拼雪耻

热刺在两周前的英超联赛客场遭曼市以4比2翻盘，本仗他们回到主场必竭力雪耻。

仅阔别两周，“热刺”托特纳姆（Tottenham）和曼市（Man City）将再次于英超联赛交手，上回在客场2比4败兴而归的热刺星期一凌晨（2月6日）回到主场能否实现复仇？

该场战役对热刺来说实在残忍，因为他们明明在上半场凭边翼库卢塞夫斯基（Kulusevski）和边卫埃默森（Emerson）的进球奠定了胜利基础，岂料曼市边锋马赫雷兹（Mahrez）竟在下半场大发神威，在第51和第53分钟助攻队友阿尔瓦雷斯（Alvarez）及哈兰德（Haaland）进球后，第63及第90分钟再亲自破门，助曼市最终以4比2实现大翻盘。

毫无疑问，曼市明晨大军压上，热刺必竭尽所能复仇雪恨。

马赫雷兹在两周前导演了曼市主场4比2逆转热刺的好戏。（路透社）

孔特或提前归队

热刺主帅孔特（Conte）因胆囊发炎，近日接受了胆囊切除手术。热刺此前发表官方声明说，这名意大利主帅会休养一段时间后才归队，但助教斯特里尼（Stellini）却不排除孔特在明晨就回到场边督战的可能性。

他在星期五的赛前记者会上说：“我们不知道安东尼奥（孔特）会什么时候回来，但他的手术很成功，也恢复得很好。他目前人在家中休养，但现在距离比赛还有两天，一切都可能发生。”

就算孔特最终无法提前归队，斯特里尼也相信自己足够了解孔特，知道对方对球队的要求，而孔特也非常信任他们。

球员方面，随着因伤缺席上周末足总杯的首席前锋凯恩（Kane）和另外两名前锋理查利森（Richarlison）和莫拉（Moura）伤愈归队，热刺本仗基本上能以最强阵容应战，而凯恩将冲击他的第200个英超进球。

曼市在足总杯折损了中卫斯通斯（Stones），而球队在本季冬窗关闭前将被视为当今足坛最佳边卫之一的坎塞洛（Cancelo）租借给德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）也让人颇为意外。

曼市近四次做客热刺皆败

曼市此举引发了瓜迪奥拉和坎塞洛不和的传言，但“瓜帅”却极力辟谣，表示将坎塞洛租借出去，纯粹是为了让对方有更多的上场时间。

曼市和热刺目前在英超积分榜上分别排名第二和第五，两队在上周末的足总杯也都顺利闯关，但相较于热刺3比0打败英冠球队普雷斯顿（Preston），曼市1比0淘汰英超领头羊阿申纳（Arsenal），显然更具说服力。

阿申纳目前以五分的优势在英超领跑，此前在各赛事也保持了七场不败，曼市即便只是在足总杯击败他们，对他们来说也是极大的鼓舞。

不过，曼市近四次前往托特纳姆球场作战都败兴而归，这次会延续还是打破魔咒，令人关注。值得一提的是，孙兴慜在这四场比赛中每场进球，本仗他的表现无疑备受关注。