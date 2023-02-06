世锦外围赛展露光芒 郭勇是我国男乒未来之星

年仅16岁的郭勇在乒乓球世锦赛亚洲区外围赛中表现出色。虽然很小就被称为天才球手，但郭勇低调踏实，在专访过程中，他提到最多的是要多努力，多提高。

在上月的世界乒乓球锦标赛亚洲区资格赛中，我国乒乓小将郭勇是我国表现最好的男单选手。他一路战胜各路排名远高于他的对手，最终获得第26名，与世锦赛资格仅差一位。这名16岁小将毫无疑问是新加坡乒乓男队的未来之星，他渴望协助男队时隔12年后，重返奥运男团赛场。

虽然曾经在15岁以下男单世界排名第一，但郭勇在成人赛场只是一个初出茅庐的小将。在2022年终的世界排名上，郭勇名列第242，在亚洲区男单外围赛首轮比赛中，他却要面对排名第39的印度选手沙提安。结果在先输两局的情况下，4比3逆转胜出，进入32强。

由于连续在卡塔尔参赛，郭勇一直到农历新年后才回到新加坡。在接受《联合早报》专访时，郭勇回忆说，在得知签表后，他就一直没有去做过多的思考，想的就只是尽力打好比赛。

他说：“第一场是64进32，如果输了，就没办法继续参赛。而且我抽到的还是沙提安，他的世界排名是第39。我本来想的是打好自己就行了，因为第一场就对上他是有点不走运。而且上来就落后0比2，教练和我一起慢慢努力，没有放弃，就感觉打得还是不错的，最后4比3赢了下来，最后一局只赢了两分，11比9。打完了那场就比较有信心了。”

在整个外围赛中，郭勇一直在面对排名和经验都远胜于他的对手。战胜沙提安后，他接连输给冯翊新和廖振珽两位排名第65、第86的台湾选手。进入排位赛后，他连续战胜第128的印度选手哈米特和第115的香港选手何钧杰。

郭勇打进了25、26名排位赛。这场比赛也决定着外围赛中最后一个正赛名额的归属，可惜他2比4输给了世界排名第46的日本选手户上隼辅。不过由于在外围赛中成绩靠前，他仍有机会候补参赛。在男双中，和队友冯耀恩合作，成功获得了正赛资格。对于16岁的他而言，成人赛场的一切只是刚刚开始。

郭勇的球风有些像樊振东，虽然因成绩出众，他很早就被称作是“天才球员”，可是在专访过程中，郭勇始终表现得很踏实、很低调，他强调最多的是要多练，多提高。

他说：“我抱着去学习的心态，而不是一定要晋级的心态去参赛。我想也就是有这样的心态，才可以打得这么好。输掉了最后一场，看起来是有点可惜，毕竟前25就可以进，而我是第26。但是，虽然看着是可惜，但对上的球员都是很强的，（我）还是实力不够强所以才没有拿到资格，所以还是要多练。”

男队主教练高宁说：“郭勇在卡塔尔的表现，从状态和精神来看都很好。他战胜了三位排名比他高的选手，这些选手实力都还是很不错的。我希望他能够成为有竞争力的优秀选手，和世界顶级高手站在同一层次，跟最好的选手一起竞争最高水准的比赛和奖牌。”

对于未来，郭勇期待今年能有机会参加东南亚运动会和亚洲运动会。特别是在东运会中，他渴望有机会能和队友合作，在男团中赢得阔别已久的金牌。

我国乒乓队上一次在东运男团中夺金是在2015年的本土东运会，之后在2017年获得银牌，2021年获得并列铜牌。对于更远一些的计划，郭勇希望和队友一道赢得巴黎奥运会男团参赛资格，毕竟上一次新加坡乒乓队参加奥运男团赛是在2012年的伦敦奥运上。