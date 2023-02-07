争睹詹姆斯创总得分纪录 湖人场边座位票价每张超过九万元

（洛杉矶综合电）洛杉矶湖人（LA Lakers）球星詹姆斯（James）预计将在接下来两场比赛内成为NBA史上得分最高球员，接下来湖人的两场主场赛事一票难求，本地时间星期三（2月8日）对垒俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）的场边座位票价高达4万8403美元（约合6万4070新元，1美元兑1.32新元，下同），星期五对阵密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）的场边座位票价更是高达6万8995美元（约合9万1345新元）。

目前詹姆斯的职业生涯总得分已来到3万8352分，距离超越NBA得分纪录保持者贾巴尔（Kareem Abdul-Jabbar）的3万8387分仅差36分。

根据美国线上售票平台TickPick的数据，如果要购买湖人周三比赛的场边座位，票价为4万8403美元，周五比赛场边座位价格更是高达6万8995美元。这代表大部分球迷认为，詹姆斯大概需要两场比赛才能改写纪录。

詹姆斯现年38岁，本赛季是他生涯第20个赛季，平均每战可拿30分。

詹姆斯昔日带领迈阿密热浪（Miami Heat）和克里夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）拿下总冠军，并在2020年率湖人夺冠，收下个人第四枚总冠军戒指。一些球迷表示，詹姆斯这次打破纪录，将有助他摆脱已故传奇球星科比·布赖恩特（Kobe Bryant）的影子。

布赖恩特在联盟征战20个赛季，共出战1346场比赛，斩获了3万3643分，位居历史得分榜第四位。